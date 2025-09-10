#Қазақстан
Әлем

Швецияда Денсаулық сақтау министрі баспасөз мәслихаты кезінде есінен танып қалды

Фото: Zakon.kz
Швецияның жаңа Денсаулық сақтау министрі Элизабет Ланн Стокгольмде өткен баспасөз конференциясы кезінде есінен танып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

SVT телеарнасының жазуынша, оқиға үкіметтегі кадрлық ауыс-түйістерді таныстыру кезінде болған. Элизабет Ланн кенет өзін жайсыз сезініп, есін жоғалтқан. Одан кейін оны залдан алып кетті.

Министрмен бірге трибунада Швеция премьер-министрі Ульф Кристерссон, энергетика және кәсіпкерлік министрі Эбба Буш, сондай-ақ әлеуметтік істер министрі Якоб Форсместед те тұрған.

Алдын ала мәлімет бойынша, министрдің өзін жайсыз сезінуіне қан құрамындағы қант деңгейінің күрт төмендеуі себеп болған. Осы оқиғаға байланысты баспасөз мәслихаты кейінге шегерілді.

Бұған дейін Израильдің Дохаға әуеден жасаған шабуылына байланысты тың мәліметтер пайда болғанын жазғанбыз.

