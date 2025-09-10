Швецияда Денсаулық сақтау министрі баспасөз мәслихаты кезінде есінен танып қалды
SVT телеарнасының жазуынша, оқиға үкіметтегі кадрлық ауыс-түйістерді таныстыру кезінде болған. Элизабет Ланн кенет өзін жайсыз сезініп, есін жоғалтқан. Одан кейін оны залдан алып кетті.
#SWEDEN news— War & Political News (@Elly_Bar_News) September 9, 2025
🇸🇪 Swedish Health Minister Elisabet Lann collapsed during a press conference in Stockholm.
She later explained that she had experienced low blood sugar. pic.twitter.com/jdIOrj88GA
Министрмен бірге трибунада Швеция премьер-министрі Ульф Кристерссон, энергетика және кәсіпкерлік министрі Эбба Буш, сондай-ақ әлеуметтік істер министрі Якоб Форсместед те тұрған.
Алдын ала мәлімет бойынша, министрдің өзін жайсыз сезінуіне қан құрамындағы қант деңгейінің күрт төмендеуі себеп болған. Осы оқиғаға байланысты баспасөз мәслихаты кейінге шегерілді.
