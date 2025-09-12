Өзбекстанда 130 жастағы әйел тіркелді
Кейбір БАҚ оны тіпті Жер бетінде ең қарт тұрғын деп атаған.
Podrobno.uz жазғандай, Хувайдо-момоның жасы "Ешкім құжатсыз қалмайды" акциясы кезінде расталды: әйел 1895 жылғы 1 қаңтарда туған. Сол уақытқа дейін оның туу фактісі тіркелмеген. Бұл мәселе аудандық әділет бөлімінің сотқа жүгінуінен кейін түзетілді.
Хувайдо-момо туралы БАҚ алғаш рет 2019 жылы жазған.
Бұған дейін, 2025 жылғы көктемде Бразилияда Жер шарындағы ең қарт тұрғын Ина Канабарро Лукас қайтыс болды. Ол шамамен 117 жасында болған. Оның өлімімен Жердің ең қарт тұрғыны атағы 116 жастағы Этель Катерхэмге (Ұлыбритания) өткен.
Ресми түрде ең қарт адам болып француз әйел Жанна Луиза Кальман саналады. Ол 1875 жылғы 21 ақпанда туған және 122 жыл 164 күн өмір сүрген.
Сонымен қатар, 2025 жылғы көктемде Ауғанстаннан 140 жасқа жуық деп есептелетін Ақеле Назар туралы хабар келген. Ол, мүмкін, Жер бетінің ең қарт тұрғыны болуы мүмкін.