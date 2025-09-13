#Қазақстан
Әлем

ЦАХАЛ-дың бұрынғы басшысы Газа секторындағы қаза тапқандар мен жараланғандар санын атады

ЦАХАЛ-дың бұрынғы басшысы Газа секторындағы қаза тапқандар мен жараланғандар санын атады

13.09.2025 14:19
Израиль Қорғаныс армиясының Бас штабының бұрынғы басшысы Герци Халеви Газа секторындағы соғыс барысында 200 мыңнан астам палестиналықтың қаза тапқаны немесе жараланғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халеви ХАМАС қозғалысының 2023 жылғы 7 қазанда жасаған шабуылынан кейін басталған қақтығыстың алғашқы 17 айында Израиль армиясын басқарған. Ол қызметінен 2025 жылғы наурызда кеткен. The Guardian басылымының 2025 жылғы 12 қыркүйектегі мәліметінше, Эйн-ха-Бесор мошавының тұрғындарымен кездесуде Халеви Газа халқының зардап шеккен бөлігі 2,2 миллион адамдық жалпы халықтың 10%-дан астамын құрайтынын айтты.

Бұл баға Газа секторындағы Денсаулық сақтау министрлігінің деректеріне жақын. Израиль бұл деректерді жиі "ХАМАС-тың үгіті" деп жоққа шығарады, алайда халықаралық гуманитарлық ұйымдар оларды сенімді деп есептейді. Ресми мәлімет бойынша, Газада 64 718 адам қаза тауып, 163 мыңнан астам адам жарақат алған, ал тағы бірнеше мың адам үйінділер астында болуы мүмкін.

Халевидің айтуынша, Израиль армиясы халықаралық гуманитарлық құқық шеңберінде әрекет етуде, бірақ ол өз шешімдеріне заңгерлердің кеңестері ешқашан әсер етпегенін, ешкімнің оны шектеуге тырыспағанын айтты.

"Маған ешкім ешқашан шектеу қойған жоқ", – деді ол.

Палестина Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, тек 12 қыркүйек күні Израильдің әуе шабуылдары салдарынан, негізінен Газа қаласының маңында, кемінде 40 адам қаза тапқан.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ХАМАС Газа гуманитарлық көмек қорын таратуды талап етті
13:41, 13 шілде 2025
ХАМАС Газа гуманитарлық көмек қорын таратуды талап етті
Тоқаевтың ұлт газетіне кеңейтілген сұхбат берді
09:02, 03 қаңтар 2025
Тоқаевтың ұлт газетіне кеңейтілген сұхбат берді
Үкімет энергетикалық инфрақұрылым саласындағы нәтижелерді қорытындылады
09:02, 17 желтоқсан 2024
Үкімет энергетикалық инфрақұрылым саласындағы нәтижелерді қорытындылады
