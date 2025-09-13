ЦАХАЛ-дың бұрынғы басшысы Газа секторындағы қаза тапқандар мен жараланғандар санын атады
Халеви ХАМАС қозғалысының 2023 жылғы 7 қазанда жасаған шабуылынан кейін басталған қақтығыстың алғашқы 17 айында Израиль армиясын басқарған. Ол қызметінен 2025 жылғы наурызда кеткен. The Guardian басылымының 2025 жылғы 12 қыркүйектегі мәліметінше, Эйн-ха-Бесор мошавының тұрғындарымен кездесуде Халеви Газа халқының зардап шеккен бөлігі 2,2 миллион адамдық жалпы халықтың 10%-дан астамын құрайтынын айтты.
Бұл баға Газа секторындағы Денсаулық сақтау министрлігінің деректеріне жақын. Израиль бұл деректерді жиі "ХАМАС-тың үгіті" деп жоққа шығарады, алайда халықаралық гуманитарлық ұйымдар оларды сенімді деп есептейді. Ресми мәлімет бойынша, Газада 64 718 адам қаза тауып, 163 мыңнан астам адам жарақат алған, ал тағы бірнеше мың адам үйінділер астында болуы мүмкін.
Халевидің айтуынша, Израиль армиясы халықаралық гуманитарлық құқық шеңберінде әрекет етуде, бірақ ол өз шешімдеріне заңгерлердің кеңестері ешқашан әсер етпегенін, ешкімнің оны шектеуге тырыспағанын айтты.
"Маған ешкім ешқашан шектеу қойған жоқ", – деді ол.
Палестина Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, тек 12 қыркүйек күні Израильдің әуе шабуылдары салдарынан, негізінен Газа қаласының маңында, кемінде 40 адам қаза тапқан.