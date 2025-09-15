#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.84
634.46
6.43
Әлем

Түркияда балалардың әлеуметтік желілерге кіруін шектеу туралы шешім қабылданды

Түркияда балалардың әлеуметтік желілерге кіруін шектеу туралы шешім қабылданды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 09:24 Сурет: pixabay
Түркия үкіметі 16 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желілерге кіруге тыйым салуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

NTV Haber телеарнасының мәліметінше, балалар жасаған қылмыстарға қатысты құжаттармен жұмыс аяқталды. Олардың ішінде 16 жасқа толмаған адамдарға әлеуметтік желілердегі аккаунттарды пайдалануға тыйым салатын тармақ бар.

Түркия НАТО блогының мүшесі болып табылады. Шілде айында альянстың басқа қатысушы елі – Ұлыбританияда "Интернеттегі қауіпсіздік туралы Заңның" жаңа ережелері енгізілді. Енді сайтқа кірушілердің жасын тексеру тетіктері міндетті болып табылады.

Бұған дейін Қазақстанда балалардың әл-ауқат индексі өскендігін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Өлтіре салыңдар": АҚШ-та Fox News жүргізушісінің үйсіздерге қатысты мәлімдемесі дау туғызды
09:28, Бүгін
"Өлтіре салыңдар": АҚШ-та Fox News жүргізушісінің үйсіздерге қатысты мәлімдемесі дау туғызды
Мемлекет басшысы бокстан Әлем чемпионатында топ жарған боксшыларды құттықтады
08:31, Бүгін
Мемлекет басшысы бокстан Әлем чемпионатында топ жарған боксшыларды құттықтады
Темірлан Анарбеков "Ақтөбеге" қарсы матчта жақ сүйегін сындырып алды
21:53, 14 қыркүйек 2025
Темірлан Анарбеков "Ақтөбеге" қарсы матчта жақ сүйегін сындырып алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: