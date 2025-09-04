Қазақстанда балалардың әл-ауқат индексі өсті
Республикалық орташа мән 2,5 пунктке өсіп, 2023 жылғы 56,1 балмен салыстырғанда 58,6 балды құрады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
Сегіз өңір орташа көрсеткіштен асып түсті – 59,4-тен 64,6 балға дейін. Көшбасшы – Ақтөбе облысы, нәтижесі 64,6 балл, бұл өткен жылмен салыстырғанда 5,6 пунктке жоғары. Жоғары деңгейін Павлодар облысы да сақтап отыр – 63,3 балл. Айтарлықтай өсім Алматы қаласында (+6,9) және Қостанай облысында (+6,4) байқалды.
"Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2022 жылдан бастап Қазақстанда Балалар әл-ауқаты индексі енгізілді. Ол өңірлер арасындағы және халықаралық көрсеткіштермен салыстыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ мемлекеттің және қоғамның назарын балалық шақ мәселелеріне аударады", – деді ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрайымы Насымжан Оспанова.
Индекс төрт бағыт бойынша 56 индикаторды қамтиды:
- "Бала";
- "Отбасы және қоғам";
- "Мемлекеттік саясат";
- "Елдің әл-ауқаты".
"Ол 35 статистикалық және 21 сауалнамалық көрсеткіш негізінде қалыптасады, олар баланың денсаулығы мен дамуын, отбасылық және әлеуметтік ортаны, сондай-ақ білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, экология және инфрақұрылым салаларындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін қамтиды", – делінген хабарламада.
Бұған дейін Оқу-ағарту министрлігі 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап балалардың құқықтарын қорғау саласында қандай жаңалықтар күтілетінін хабарлаған еді.