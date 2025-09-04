#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда балалардың әл-ауқат индексі өсті

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 09:03 Фото: Zakon.kz
2024 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда балалардың әл-ауқат индексінің тұрақты өсімі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Республикалық орташа мән 2,5 пунктке өсіп, 2023 жылғы 56,1 балмен салыстырғанда 58,6 балды құрады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Сегіз өңір орташа көрсеткіштен асып түсті – 59,4-тен 64,6 балға дейін. Көшбасшы – Ақтөбе облысы, нәтижесі 64,6 балл, бұл өткен жылмен салыстырғанда 5,6 пунктке жоғары. Жоғары деңгейін Павлодар облысы да сақтап отыр – 63,3 балл. Айтарлықтай өсім Алматы қаласында (+6,9) және Қостанай облысында (+6,4) байқалды.

"Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2022 жылдан бастап Қазақстанда Балалар әл-ауқаты индексі енгізілді. Ол өңірлер арасындағы және халықаралық көрсеткіштермен салыстыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ мемлекеттің және қоғамның назарын балалық шақ мәселелеріне аударады", – деді ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрайымы Насымжан Оспанова.

Индекс төрт бағыт бойынша 56 индикаторды қамтиды:

  • "Бала";
  • "Отбасы және қоғам";
  • "Мемлекеттік саясат";
  • "Елдің әл-ауқаты".
"Ол 35 статистикалық және 21 сауалнамалық көрсеткіш негізінде қалыптасады, олар баланың денсаулығы мен дамуын, отбасылық және әлеуметтік ортаны, сондай-ақ білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, экология және инфрақұрылым салаларындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін қамтиды", – делінген хабарламада.

Бұған дейін Оқу-ағарту министрлігі 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап балалардың құқықтарын қорғау саласында қандай жаңалықтар күтілетінін хабарлаған еді.

