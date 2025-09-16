Түркия жергілікті электромобильді сатылымға шығарды
Компанияның дерегіне сәйкес, 2025 жылы Мюнхенде өткен IAA Mobility көрмесінде жаһан жұртшылығына таныстырылған бұл жаңа үлгі енді Түркияда Trumore цифрлық платформасы арқылы сатып алуға қолжетімді. Модельдің бастапқы бағасы 1 миллион 860 мың лира.
🌍 IAA Mobility 2025’te dünya sahnesindeydik!— Togg (@Togg2022) September 14, 2025
⏳ Geri sayımla başladık,
🚘 Yeni modelimiz #T10F’i tanıttık,
🎨 Türkiye’nin renklerine Mardin ve Urla eklendi,
⭐ Hem #T10X hem de T10F Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı,
📢 Türkiye’de 15 Eylül, Almanya’da 29 Eylül satış başlangıçlarını… pic.twitter.com/ScET6ne2bC
T10F V2 спорттық fastback корпусындағы нұсқасына арнайы қаржыландыру бағдарламалары қарастырылған. Германияда тапсырыс қабылдау 29 қыркүйекте басталады.
Сурет: Х/Togg2022
Еуропалық қауіпсіздік бағдарламасы Euro NCAP жүргізген барлық краш-тест нәтижелері бойынша T10F моделі ең жоғары – бес жұлдыз рейтингін алды. Сонымен қатар, жаңа модельді Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның өзі сынап көрген.
Бұған дейін Алматыда электромобиль көліктердің көбейюіне байланысты қалада қуаттау бекеттерінің саны артатындығын жазғанбыз.