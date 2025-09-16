#Қазақстан
Әлем

Қытайда әлемдегі ең биік көпір салынды

Қытайда әлемдегі ең биік көпір салынды , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 16:22
Қытайда әлемдегі ең биік көпір – Хуацзян көпірінің соңғы сынақтары өткізілді және ол ашылуға дайын, деп хабарлайды Zakon.kz.

Bild басылымының жазуынша, көпір Гранд-каньон арқылы салынған, биіктігі – 625 метр. Ұзындығы – 2890 метр, бұл шамамен Вашингтондағы Ұлттық аллеяның ұзындығымен тең, ал негізгі аралықтың ұзындығы – 1420 метр. Бұл нысан әлемдегі биік әрі таулы аймақта салынған ең үлкен көпір болмақ.

Көпірдің құрылысы 2022 жылы басталды. 2025 жылдың тамыз айының соңында, оның беріктігін тексеру үшін инженерлер көпірге жалпы салмағы 3360 тонна болатын 96 жүк көлігін кіргізді және бес күн бойы ең әлсіз нүктелерін сынақтан өткізді. Нәтижесінде — ешқандай ауытқу тіркелген жоқ, көпір ауырлыққа оңай төтеп берді.

Жол уақыты 2 сағаттан 2 минутқа дейін қысқарады.

Хуацзян көпірі Бэйпань өзені арқылы өтеді және Гуаньлин мен Чжэньфэн аудандарын байланыстырады. Бұл аймақта шамамен 600 000 адам тұрады. Бұрын өзеннен өту екі сағатқа жуық уақытты алатын болса, енді бұл бар болғаны екі минутқа дейін қысқарды.

Бұған дейін Қытайда әлемдегі ең ұзын керме көпір ашылғанын жазғанбыз.

