АҚШ Украинаға берілетін бірінші Еуропа қаржыландырған әскери көмекті мақұлдады
Фото: flickr/White House
АҚШ президенті Дональд Трамп әкімшілігі Украинаға берілетін әскери көмектің екі алғашқы партиясын мақұлдады, оларды НАТО-ға мүше еуропалық одақтас елдер қаржыландырған деп хабарлайды Zakon.kz.
Yahoo! порталының мәліметінше, Пентагонның орынбасары Элдридж Колби "Priority Ukraine Requirements List" (Украинаның басым қажеттіліктер тізімі) деп аталатын жаңа механизм аясында 500 млн долларлық екі жеткізілімді мақұлдаған.
Деректерге сәйкес, қару-жарақ АҚШ әскери қорларынан жеткізіледі. Екі партия да жақын арада Киевке тапсырылуы мүмкін.
Шілде айында Трамп АҚШ пен еуропалық елдердің Украинаға әскери көмектің жаңа схемасы бойынша келісімге келгенін ескертті: жаңа американдық қарулардың жеткізілуін НАТО-ға мүше еуропалық одақтастар қаржыландырады.
Бұған дейін Трамп Израильдің Қатарға қатысты әрекеттерін жоққа шығарған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript