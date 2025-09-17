#Қазақстан
Әлем

АҚШ Украинаға берілетін бірінші Еуропа қаржыландырған әскери көмекті мақұлдады

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 09:01 Фото: flickr/White House
АҚШ президенті Дональд Трамп әкімшілігі Украинаға берілетін әскери көмектің екі алғашқы партиясын мақұлдады, оларды НАТО-ға мүше еуропалық одақтас елдер қаржыландырған деп хабарлайды Zakon.kz.

Yahoo! порталының мәліметінше, Пентагонның орынбасары Элдридж Колби "Priority Ukraine Requirements List" (Украинаның басым қажеттіліктер тізімі) деп аталатын жаңа механизм аясында 500 млн долларлық екі жеткізілімді мақұлдаған.

Деректерге сәйкес, қару-жарақ АҚШ әскери қорларынан жеткізіледі. Екі партия да жақын арада Киевке тапсырылуы мүмкін.

Шілде айында Трамп АҚШ пен еуропалық елдердің Украинаға әскери көмектің жаңа схемасы бойынша келісімге келгенін ескертті: жаңа американдық қарулардың жеткізілуін НАТО-ға мүше еуропалық одақтастар қаржыландырады.

Бұған дейін Трамп Израильдің Қатарға қатысты әрекеттерін жоққа шығарған еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Дональд Трамп: Қатардағы Израиль әрекеттеріне қатысым жоқ
10:16, 10 қыркүйек 2025
Дональд Трамп: Қатардағы Израиль әрекеттеріне қатысым жоқ
Трамп Қазақстанға баруы мүмкін екенін мәлімдеп, Тоқаев жайлы пікірін білдірді
10:46, 08 қыркүйек 2025
Трамп Қазақстанға баруы мүмкін екенін мәлімдеп, Тоқаев жайлы пікірін білдірді
Трамп Ресей, Қытай және Солтүстік Кореяны АҚШ-қа қарсы астыртын жоспар құрып жатыр деп айыптады
11:12, 03 қыркүйек 2025
Трамп Ресей, Қытай және Солтүстік Кореяны АҚШ-қа қарсы астыртын жоспар құрып жатыр деп айыптады
Соңғы
Танымал
