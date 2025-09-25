#Қазақстан
Әлем

АҚШ әскери күштері Ауғанстанға қайта оралуы мүмкін

АҚШ әскери күштері Ауғанстанға қайта оралуы мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 11:06 Сурет: pixabay
Дональд Трамп әкімшілігі АҚШ-тың Ауғанстандағы әскери қатысуын қайта бастау мүмкіндігі жөнінде "Талибан" қозғалысымен келіссөздерді жандандыруда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Courrier International деректеріне сүйенсек, 13 қыркүйекте АҚШ делегациясының Кабулға жасаған сапары барысында тұтқындар алмасу мәселесімен қатар басқа да тақырыптар талқыланған. Ақпарат көздері Ауғанстанның АҚШ әскерінің қайта келуінің "алдында тұрғанын" айтады.

Атап айтқанда, АҚШ өз әскери күштерінің бақылауына Баграм әуе базасын қайтаруға ниетті. Порталдың мәліметінше, Вашингтон Кабулмен Украинамен жасасқан сирек кездесетін металлдар жөніндегі келісімге ұқсас мәміле жасауды қарастыруда.

Бұл мәміле АҚШ-тың "Талибан" құрған үкіметін ресми түрде тануын, ауған банктерінің SWIFT жүйесіне қайта қосылуын және Кабулдың АҚШ-тағы қаржы активтерінің бұғаттан босатылуын қамтуы мүмкін. Бұның бәрі АҚШ-тың Баграм әуе базасын пайдалану мүмкіндігіне айырбас ретінде ұсынылуда.

Сонымен қатар, АҚШ Ауғанстандағы пайдалы қазбаларға, әсіресе Қытай компаниялары белсенді түрде игеріп жатқан әлемдегі ең ірі литий қорларына қол жеткізуді көздеп отыр.

Бұған дейін түрік сейсмологтарының жойқын жер сілкінісі болуы мүмкін екенін ескерткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
