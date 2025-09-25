АҚШ әскери күштері Ауғанстанға қайта оралуы мүмкін
Courrier International деректеріне сүйенсек, 13 қыркүйекте АҚШ делегациясының Кабулға жасаған сапары барысында тұтқындар алмасу мәселесімен қатар басқа да тақырыптар талқыланған. Ақпарат көздері Ауғанстанның АҚШ әскерінің қайта келуінің "алдында тұрғанын" айтады.
Атап айтқанда, АҚШ өз әскери күштерінің бақылауына Баграм әуе базасын қайтаруға ниетті. Порталдың мәліметінше, Вашингтон Кабулмен Украинамен жасасқан сирек кездесетін металлдар жөніндегі келісімге ұқсас мәміле жасауды қарастыруда.
Бұл мәміле АҚШ-тың "Талибан" құрған үкіметін ресми түрде тануын, ауған банктерінің SWIFT жүйесіне қайта қосылуын және Кабулдың АҚШ-тағы қаржы активтерінің бұғаттан босатылуын қамтуы мүмкін. Бұның бәрі АҚШ-тың Баграм әуе базасын пайдалану мүмкіндігіне айырбас ретінде ұсынылуда.
Сонымен қатар, АҚШ Ауғанстандағы пайдалы қазбаларға, әсіресе Қытай компаниялары белсенді түрде игеріп жатқан әлемдегі ең ірі литий қорларына қол жеткізуді көздеп отыр.
