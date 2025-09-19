#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Әлем

Ресей мен Украина бір айдан кейін әскери қызметшілердің денелерін алмастырды

Ресей мен Украина қақтығыс аймағында қаза болған әскери қызметшілердің денелерін кезекті рет алмастырды деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 09:10 Сурет: pixabay
Ресей мен Украина қақтығыс аймағында қаза болған әскери қызметшілердің денелерін кезекті рет алмастырды деп хабарлайды Zakon.kz.

Al Jazeera деректеріне сүйенсек, Украинаның қолына 1000 әскери қызметшінің мәйіті берілсе, Ресейге – 24 дене жеткізілді.

"Бүгін репатриация шаралары өтті. Ресей тарапынан берілген деректер бойынша, Украинаға 1000 дене қайтарылды, олар украиналық әскери қызметшілерге тиесілі", – деп хабарлады бейсенбі күні әскери тұтқындармен жұмыс істейтін үйлестіру штабы Telegram-да.

Украиналық үйлестіру штабы денелерді алғанын растады. Онда жақын арада олардың сәйкестендірілуі басталатыны айтылды.

Соңғы алмастыру туралы ақпарат 19 тамызда хабарланған еді. Стамбулдағы келіссөздердегі ресейлік делегация жетекшісі Владимир Мединский сол кезде Ресей Украинаға 1000 украин әскери қызметшілерінің денесін 19 ресейлік сарбаздың денесімен алмастырғанын айтқан.

Алмастыру туралы келісімдер жаз басында Стамбулдағы келіссөздер барысында жасалған болатын. Маусым ортасына дейін Украинаға 6000-нан астам қаза тапқан украин әскери қызметшілердің денелері берілген.

Бұған дейін хабарланғандай, Зеленский Трамп пен Путинмен кездесуге дайын екенін айтқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Үндістанда анасы үш жасар қызын көлге батырып жіберді
09:43, Бүгін
Үндістанда анасы үш жасар қызын көлге батырып жіберді
Ресейде адамдарымен бірге суға кеткен жол талғамайтын көліктің видеосы жарияланды
09:38, Бүгін
Ресейде адамдарымен бірге суға кеткен жол талғамайтын көліктің видеосы жарияланды
"Реал" ойыншысы телефондағы видео үшін сотқа тартылмақ
09:27, Бүгін
"Реал" ойыншысы телефондағы видео үшін сотқа тартылмақ
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: