Қазақстанда әскери қызметшілердің өлімі мен шақырылуы тексерілетін болды
Сәрсенбі күні Бас прокурор өз X (Twitter) әлеуметтік желісіндегі парақшасында былай деп жазды:
"Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында Бас прокуратура мен Бас әскери прокуратура басшылығы қаза болған және жарақат алған әскери қызметшілердің аналарын қабылдайды. Олардың ешбір шағымы назардан тыс қалмайды".
Сонымен қатар, Берік Асыловтың айтуынша, "әскери қызметшілердің өлімі мен жарақаттануын алдын алу жұмыстарының тиімділігіне, әскери қызметке шақырудың заңдылығына, соның ішінде медициналық қызметтердің қорытындыларының негізділігіне баға беріледі".
"Осы жұмысқа Қорғаныс министрлігі мен Ұлттық гвардияның орталық аппараттарының өкілдері де тартылған", – деді ол.
2025 жылғы 10 қарашада Қасым-Жомарт Тоқаев генпрокурорға 12 күндік мерзім ішінде қаза болған әскери қызметшілердің аналарының арыздарын қарастыруды, тергеу мен іс жүргізудің заңдылығын бағалауды тапсырған.