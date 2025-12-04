Бас прокурор Берік Асылов: Қазақстанда интернеттегі есірткі бизнесіне қарсы ірі операциялар жүргізілді
Бұл туралы Бас прокурор Берік Асылов өзінің әлеуметтік желісінде жазды.
Арнайы прокурорлар бірқатар ірі істерді тергеп, сотқа жолдады.
Шымкенттегі операция:
Telegram мессенджері арқылы жұмыс істеген халықаралық есірткі желісінің қызметі тоқтатылды. Тергеу басқа құқық қорғау және арнайы органдармен бірлесіп жүргізілді. Қазақстанның тергеу-оперативтік тобына АҚШ-тың есірткіге қарсы қызметі (DEA) қызметкерлері қосылып, халықаралық тәжірибе пайдаланылды.
Қылмыстық схемаға 300-ден астам адам қатысқан.
Тек екі тұлғаның транзакцияларынан айналым 7 млн АҚШ долларынан асты.
24 адам ұсталып, олардың арасында Ресей, Өзбекстан және Ауғанстан азаматтары бар. 500 млн теңгеден астам мүлік тәркіленді. Ақша "дропперлердің" банктік карталары және лицензияланбаған криптобиржалар арқылы айналған. Криптовалютаны соңғы қабылдаушылар – шетел азаматтары. Берік Асылов
Шымкентте екі нарколаборатория жойылды.
Онда тәркіленген заттар: 6,1 кг дайын мефедрон, 330 грамм сатуға дайын есірткі, 2,1 тонна прекурсор, зертханалық жабдықтар.
Қылмыстық желі "Карбон", "DDD_Shym" және басқа Telegram-арналарды қолданған. Жаңадан келгендерге өндіріс әдістері үйретілген, кейбіреулер өз арналарын жасап негізгі желімен байланысын сақтаған.
Ұлытау және Маңғыстау облыстарындағы операциялар:
Ұлытау облысында Telegram-наркомагазин "Kaef Mafia" тоқтатылды. 6 тұлға тұтқындалып, мемлекет кірісіне 3,2 млрд теңгеден астам қаражат, цифрлық активтер, криптокошельктер және басқа құндылықтар алынған.
Маңғыстауда "Dune-Operator 24/7" наркомагазинінің қызметі тоқтатылды. Банкке қолма-қол қаражат тапсырылған сәтте арнайы прокурор мен ДЭР, облыстық полиция қызметкерлері Шымкентке барып 1 млрд 155 млн теңге және 176 мың АҚШ долларын тәркіледі.
Сондай-ақ сот наркобизнестен түскен 1 млрд теңгені бір жеке кәсіпкердің банктік шотынан және 734 228 АҚШ долларлық (USDT) криптокошелькті қамауға алды.
Бас прокурор Берік Асылов бұл операцияларды Қазақстан құқық қорғау және арнайы органдарының жүйелі, белсенді және адал жұмысын көрсететін айқын мысал деп атады.
Мыңдаған адамдар және олардың отбасылары қазіргі заманның осы зұлым әсерінен қорғалды. Құқық қорғау және арнайы органдар азаматтардың құқықтарын қорғау және тыныштығын қамтамасыз ету жұмыстарын жалғастыруда.