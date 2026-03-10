#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Қостанай облысында ер адамнан 200 келіден астам есірткі тәркіленді

Қостанай облысында ер адамнан 200 келіден астам есірткі тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 18:52 Сурет: polisia.kz
ҚР ІІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің қызметкерлері Қостанай облысы ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы және облыс прокуратурасымен бірлесіп, ірі көлемдегі есірткі заттарын тасымалдау арнасын тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметінше, жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Қостанай – Әулиекөл – Сұрған автожолында 200 келіден астам тыйым салынған затты тасымалдаған ер адам ұсталды.

Көлікті тексеру кезінде жүк көлігінің кузовынан, темір бөшкенің ішінен полиэтиленге оралған қап табылды. Оның ішінде өсімдік тектес зат болған.

Автокөлікті мұқият тексеру барысында полицейлер арнайы жабдықталған жасырын орынды анықтады. Жасырын бөлікте скотчпен оралған, өзіне тән иісі бар өсімдік тектес зат салынған 20 қап болған.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.

"Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп, барлық мән-жай мен есірткі заттарын жеткізу арналары анықталып жатыр", – деп хабарлады полиция.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы облысында полиция ер адамнан 13 келіден астам марихуана тәркіледі
14:16, 15 қыркүйек 2025
Алматы облысында полиция ер адамнан 13 келіден астам марихуана тәркіледі
Түркістан облысында тұрғындардан 4 келіден астам марихуана тәркіленді
14:20, 03 наурыз 2025
Түркістан облысында тұрғындардан 4 келіден астам марихуана тәркіленді
Қостанай облысында полиция синтетикалық есірткінің таралуына жол бермеді
09:47, 03 қыркүйек 2025
Қостанай облысында полиция синтетикалық есірткінің таралуына жол бермеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Максим Самородов получил плохие новости из России
20:05, Бүгін
Максим Самородов получил плохие новости из России
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
19:37, Бүгін
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
19:05, Бүгін
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
18:35, Бүгін
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: