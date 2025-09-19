#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Әлем

"Реал" ойыншысы телефондағы видео үшін сотқа тартылмақ

&quot;Реал&quot; ойыншысы телефондағы видео үшін сотқа тартылмақ, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 09:27 Сурет: Instagram/asencio
Испаниялық "Реал" клубының қорғаушысы Рауль Асенсио және мадридтік клубтың жастар командасының тағы үш бұрынғы ойыншысы сот алдына шығарылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Guardian дерегінше, бұл іс 2023 жылы екі қыздың, соның ішінде біреуі кәмелет жасына толмаған, интимдік сипаттағы бейнематериалдарын таратуға байланысты қозғалған.

Бұл істі Канар аралдарындағы Сан-Бартоломе-де-Тирахана қаласының соты қарауды бастады.

Айыптаушылар Асенсиоға, яғни жеке өмірге қол сұғушылық қылмысы бойынша айып тағылған футболшыға екі жарым жыл және бір күн бас бостандығынан айыруды сұрады. Сот 22 жастағы спортшыдан 15 мың еуро кепіл енгізуді талап етті.

Асенсио ол қыздармен интимдік қарым-қатынаста болмаған және олардың келісімінсіз түсірілген видеоны жазуға қатыспаған, алайда видеоны досына көрсету үшін сұраған.

Ал басқа үш фигурант – Ферран Руис, Хуан Родригес пен Андрес Гарсияға прокуратура бұған дейін төрт жыл жеті ай жаза сұраған, өйткені оларға балалар порнографиясын таратты деген айып тағылған.

Бұған дейін "Спортинг" бас бапкері "Қайраттың" ойынын бағалаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Қазатомпромдағы" жанжал: бұрынғы топ-менеджерге 86 млн теңгені жымқырды деген айып тағылды
10:21, 10 қыркүйек 2025
"Қазатомпромдағы" жанжал: бұрынғы топ-менеджерге 86 млн теңгені жымқырды деген айып тағылды
БҚО-дағы тапсырыспен кісі өлтіру ісі: Эльвира Еркебаева сот залынан босатылды
21:13, 25 тамыз 2025
БҚО-дағы тапсырыспен кісі өлтіру ісі: Эльвира Еркебаева сот залынан босатылды
Өгей қызын зорлаған: 45 жастағы қазақстандық өмір бойына бас бостандығынан айырылды
13:15, 14 тамыз 2025
Өгей қызын зорлаған: 45 жастағы қазақстандық өмір бойына бас бостандығынан айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: