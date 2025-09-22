#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Әлем

Филиппинде биліктегі сыбайлас жемқорлыққа байланысты жаппай наразылық бүлк етті

Филиппинде биліктегі сыбайлас жемқорлыққа байланысты жаппай наразылық бүлк етті, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 09:51 Сурет: Marianne Bermudez
Филиппин астанасы Манилада елдегі биліктің сыбайлас жемқорлық схемасына байланысты жаппай наразылықтар басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Guardian мәліметіне сүйенсек, "Триллион песо шеруі" деп аталатын акция миллиардтаған долларлық сыбайлас жемқорлық схемасы ашылғаннан кейін басталды. Шенеуніктердің су тасқынымен күресу үшін инфрақұрылымдық жобаларға бөлінген қаражатты жымқырғаны белігілі болды.


Митингке 100 мыңнан астам адам қатысты. Олар биліктегілерді жауапқа тартуды және активтер туралы есептерді ашық жүргізуді талап етті.


Бетперде киген наразылық білдірушілер құқық қорғау органдарына бөтелкелер лақтырып, көліктердің дөңгелектерін өртеп жіберді. Полиция арасында зардап шеккендер бар.

Акциялар елдің басқа аймақтарында, соның ішінде Багиода да өтті.

Бұған дейін Канада, Ұлыбритания және Австралия Палестинаның мемлекеттілігін мойындағанын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Пентагон америкалық баспасөзді бақылауға алмақ
10:58, Бүгін
Пентагон америкалық баспасөзді бақылауға алмақ
Қытайда әлемдегі ең биік көпір салынды
16:22, 16 қыркүйек 2025
Қытайда әлемдегі ең биік көпір салынды
Израильдың Дохаға әуеден жасаған шабуылына байланысты тың мәліметтер пайда болды
20:36, 09 қыркүйек 2025
Израильдың Дохаға әуеден жасаған шабуылына байланысты тың мәліметтер пайда болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: