Оқиғалар

СҚО-да полиция бөлімінің басшысы сыбайлас жемқорлыққа күдікті ретінде танылды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 11:07 Фото: Zakon.kz
Солтүстік Қазақстан облысында Қызылжар ауданы полиция бөлімінің қоғамдық қауіпсіздік бөлімінің бастығы сыбайлас жемқорлық күдігімен ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Петропавловск.news порталының 2026 жылғы 18 ақпандағы мәліметінше, ол өңір жолдарымен жүк көліктерінің кедергісіз жүруіне жалпы қамқорлық көрсеткені үшін кәсіпкерден пара алды деген күдікке ілінген.

Облыстық Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлері Қызылжар ауданы полиция бөлімінің қоғамдық қауіпсіздік бөлімінің бастығы А.-ны ұстаған. Тергеу нұсқасы бойынша, ол жүк автокөліктерінің облыс аумағында еш кедергісіз қозғалуына жағдай жасағаны үшін кәсіпкерден пара алған.

Қазіргі уақытта істің мән-жайын тергеушілер анықтап жатыр. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Басылымның атап өтуінше, өңірде жүк көліктерінің қозғалысы мәселесі өзекті болып отыр. Рұқсат етілген осьтік жүктемеден артық жүк артқан ауыр жүк көліктері жол жамылғысына айтарлықтай зиян келтіреді. Соның салдарынан аудандық және республикалық маңызы бар тасжолдар мен кірме жолдар тез бұзылады. Ал оларды жөндеуге жыл сайын бюджеттен қомақты қаражат бөлінеді.

Бұған дейін Алматыда полиция жол қауіпсіздігін бақылауға алғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
