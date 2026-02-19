#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Қоғам

Алматыда полиция жол қауіпсіздігін бақылауға алды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 10:17 Фото: polisia.kz
Алматы қаласында полицияның саптық бөлімшелері жол қозғалысы ережелерін бұзушыларды анықтау мақсатында жүйелі түрде рейдтік іс-шаралар мен нысаналы тексерулер жүргізуде.

Аталған жұмыстар шетелдік тіркеудегі автокөлік құралдарын да қамтиды. Іс-шаралар барысында құқық бұзушылықтар автоматтандырылған бейнебақылау жүйелері арқылы тіркеледі.

Бұл өз кезегінде жылдамдықты арттыру, тыйым салынған аумақтарға шығу, бағдаршамның қызыл түсіне өту және өзге де заң бұзушылықтарды жедел анықтауға мүмкіндік береді.

Айыппұлдарды уақытылы төлемейтін жүргізушілерге ерекше назар аударылады. Наурызбай аудандық полиция басқармасының бастығы Дидар Жақыпбаевтың айтуынша, айыппұлдарды дер кезінде төлеу – заң талаптарын орындау ғана емес, сонымен қатар жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігіне қосылған үлес.

"Алматы қаласының полициясы жолдардағы тәртіпті нығайту мақсатында тұрақты түрде рейдтер мен нысаналы іс-шаралар өткізеді. Құқық бұзушылықтар автоматты режимде тіркеледі, ал жол қозғалысы ережелерін сақтамау әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғады. Жүргізушілерді айыппұлдарды уақытылы төлеуге және жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырамыз", – деп атап өтті Дидар Жақыпбаев.

Аталған іс-шаралар жүйелі негізде жалғасады. Анықталған құқық бұзушылықтар туралы ақпарат жүргізушілерге профилактикалық мақсатта жеткізіліп, жол қозғалысы мәдениетін арттыру мен заң талаптарына жауапкершілікпен қарауды қалыптастыруға бағытталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда жол қауіпсіздігін бақылау күшейтілді
13:42, 28 шілде 2025
Алматыда жол қауіпсіздігін бақылау күшейтілді
Алматыда дрифт жасаған жүргізуші әкімшілік қамауға алынды
14:52, 18 сәуір 2025
Алматыда дрифт жасаған жүргізуші әкімшілік қамауға алынды
Қызылордада мас күйінде көлік басқарған 289 жүргізуші анықталды
16:49, 12 желтоқсан 2024
Қызылордада мас күйінде көлік басқарған 289 жүргізуші анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
13:13, Бүгін
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
13:08, Бүгін
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
12:56, Бүгін
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
12:32, Бүгін
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: