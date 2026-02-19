Алматыда полиция жол қауіпсіздігін бақылауға алды
Аталған жұмыстар шетелдік тіркеудегі автокөлік құралдарын да қамтиды. Іс-шаралар барысында құқық бұзушылықтар автоматтандырылған бейнебақылау жүйелері арқылы тіркеледі.
Бұл өз кезегінде жылдамдықты арттыру, тыйым салынған аумақтарға шығу, бағдаршамның қызыл түсіне өту және өзге де заң бұзушылықтарды жедел анықтауға мүмкіндік береді.
Айыппұлдарды уақытылы төлемейтін жүргізушілерге ерекше назар аударылады. Наурызбай аудандық полиция басқармасының бастығы Дидар Жақыпбаевтың айтуынша, айыппұлдарды дер кезінде төлеу – заң талаптарын орындау ғана емес, сонымен қатар жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігіне қосылған үлес.
"Алматы қаласының полициясы жолдардағы тәртіпті нығайту мақсатында тұрақты түрде рейдтер мен нысаналы іс-шаралар өткізеді. Құқық бұзушылықтар автоматты режимде тіркеледі, ал жол қозғалысы ережелерін сақтамау әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғады. Жүргізушілерді айыппұлдарды уақытылы төлеуге және жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырамыз", – деп атап өтті Дидар Жақыпбаев.
Аталған іс-шаралар жүйелі негізде жалғасады. Анықталған құқық бұзушылықтар туралы ақпарат жүргізушілерге профилактикалық мақсатта жеткізіліп, жол қозғалысы мәдениетін арттыру мен заң талаптарына жауапкершілікпен қарауды қалыптастыруға бағытталады.