Ким Чен Ын Трамппен кездесуге қарсы емес екенін мәлімдеді
КХДР басшысы Ким Чен Ын АҚШ президенті Дональд Трамппен келіссөздер жүргізуге дайын екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Yonhap агенттігінің жазуынша, Корей Халық Демократиялық Республикасының басшысы бұл мәлімдемені өткен демалыс күндері Парламент отырысында сөйлеген сөзінде айтты.
"Егер АҚШ денуклеаризация туралы бос әурешіліктен бас тартып, Солтүстік Кореямен бейбіт қатар өмір сүруге ұмтылып, шынайылықты мойындайтын болса, онда АҚШ-пен келіссөз үстеліне отырмауға еш себеп жоқ", – деп жазды ақпарат агенттігі КХДР басшысының сөзін.
Саясаткерлер соңғы рет 2019 жылы кездескен болатын.
"Жеке өз басым Трамп мырза туралы жақсы естеліктер сақтадым", – деп қосты КХДР басшысы.
