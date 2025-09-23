#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Әлем

Малайзияда қолтырауын қарияның көз алдында ер адамды жеп қойды

Малайзияда қолтырауын қарияның көз алдында ер адамды жеп қойды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 13:32 Сурет: pixabay
Малайзияның Лубок-Пунггор ауылында қолтырауын 32 жастағы ер адамды су астына тартып әкетіп, егде жастағы әкесінің көз алдында жеп қойған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sarawak Edition басылымының мәліметінше, 71 жастағы Судин Чи есімді қария ұлы — Ахмад Альзадхри Судинді құтқармақ болып, жыртқышпен арпалысқан. Алайда ұлын құтқарып қалуға шамасы жетпеген. 

Анықталғандай, шабуылдан кейін ер адам жыртқышқа жем болып, әзірге із-түзсіз жоғалғандар қатарында есептеліп отыр. Ал әкесі тірі қалғанымен, ауыр психологиялық жағдайда.

Қазіргі уақытта қолтырауынға тап болған ер адамды іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр.

Бұған дейін АҚШ-та танымал аң үйретушіні жолбарыс талап өлтіргенін жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Атырау облысында ірі қара малға белгісіз бір індет келді
13:55, Бүгін
Атырау облысында ірі қара малға белгісіз бір індет келді
Америкалық екі айлық ұлын аштан өлтірді
12:41, Бүгін
Америкалық екі айлық ұлын аштан өлтірді
Өзбекстанда адам ағзаларын сатумен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді
12:30, Бүгін
Өзбекстанда адам ағзаларын сатумен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: