Малайзияда қолтырауын қарияның көз алдында ер адамды жеп қойды
Малайзияның Лубок-Пунггор ауылында қолтырауын 32 жастағы ер адамды су астына тартып әкетіп, егде жастағы әкесінің көз алдында жеп қойған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sarawak Edition басылымының мәліметінше, 71 жастағы Судин Чи есімді қария ұлы — Ахмад Альзадхри Судинді құтқармақ болып, жыртқышпен арпалысқан. Алайда ұлын құтқарып қалуға шамасы жетпеген.
Анықталғандай, шабуылдан кейін ер адам жыртқышқа жем болып, әзірге із-түзсіз жоғалғандар қатарында есептеліп отыр. Ал әкесі тірі қалғанымен, ауыр психологиялық жағдайда.
Қазіргі уақытта қолтырауынға тап болған ер адамды іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр.
Бұған дейін АҚШ-та танымал аң үйретушіні жолбарыс талап өлтіргенін жазғанбыз.
