Әлем

Гренландияда әйелдерге мәжбүрлі контрацепция жасағаны үшін өтемақы төленеді

Гренландияда әйелдерге мәжбүрлі контрацепция жасағаны үшін өтемақы төленеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 11:04 Сурет: pixabay
Гренландияда әйелдерге еркінен тыс жатырішілік спираль (ЖІС) орнатылғаны үшін өтемақы төленеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дания 1960–1970 жылдары Гренландияда әйелдерге еркінен тыс жатырішілік спираль орнатқаны үшін өтемақы төлеуге келісім берді. Ресми үкімет мәлімдемесіне сәйкес, ол жылдары Дания билігі бала туу көрсеткішін бақылау науқаны аясында әйелдер мен қыз балаларға олардың келісімінсіз ЖІС орнатқан.

Көптеген әйелдер бұл әрекеттің салдарынан ауыр асқынуларға, бедеулікке және психологиялық жарақаттарға ұшыраған. Бұл жайт жұртшылыққа белгілі болған соң, 143 жәбірленуші бірігіп, үкіметке қарсы ұжымдық талап-арыз беріп, 6 миллион доллардан астам өтемақы талап етті.

24 қыркүйекте Гренландия астанасы Нуук қаласында Данияның премьер-министрі Метте Фредериксен мен Гренландия үкіметінің төрағасы Йенс-Фредерик Нильсен зардап шеккендер алдында ресми кешірім сұрайтын салтанатты рәсім өткізеді. Фредериксен Дания үкіметі гренландиялық әйелдерге жасалған мәжбүрлі шаралар мен басқа да жүйелі кемсітушіліктер үшін жауапкершілікті өз мойнына алатынын растады.

"Біз өткенді өзгерте алмаймыз, бірақ жауапкершілік алып, тарихпен татуласуға жағдай жасай аламыз", — деді ол.

Премьер-министр сонымен қатар үкімет зардап шеккен әйелдер мен басқа да кемсітушілікке ұшыраған гренландиялықтарға жеке өтемақы төлеу үшін арнайы татуласу қорын құратынын айтты.

Бұған дейін Мелания Трамптың Зеленскийдің әйелімен жеке кездесуден бас тартқанын жазғанбыз

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
