Әлем

Трамп мінген эскалатор тоқтап қалды: Ақ үй БҰҰ-дан кінәлілерді жұмыстан шығаруды талап етті

Трамп мінген эскалатор тоқтап қалды: Ақ үй БҰҰ-дан кінәлілерді жұмыстан шығаруды талап етті, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 10:43 Сурет: X/POTUS
АҚШ президенті Дональд Трамп мінген кезде эскалатордың тоқтауына байланысты Ақ үй Біріккен Ұлттар Ұйымынан (БҰҰ) тергеу жүргізіп, кінәлілерді жұмыстан шығаруды талап етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы АҚШ әкімшілігінің баспасөз хатшысы Кэролайн Левитт X (бұрынғы Twitter) әлеуметтік желісінде мәлім етті.

"Егер БҰҰ-да біреу әдейі президент пен бірінші ханым эскалаторға мінген сәтте оны тоқтатса, ол адам дереу жұмыстан шығарылып, тергеу жүргізілуі тиіс", – деп жазды Левитт.

Сондай-ақ ол бұл жазбасына The Times газетінің мақаласынан үзінді қоса жариялады. Онда БҰҰ қызметкерлері өзара қалжыңдап, АҚШ президентін баспалдақпен көтерілуге мәжбүрлеу үшін әдейі эскалаторды тоқтатуымыз мүмкін деген сарында айтқандары келтірілген.

Эскалатордың тоқтауын Трампқа АҚШ үкіметінің БҰҰ-ға жарналық төлемдерді қысқарту туралы шешімінің салдарынан ұйымдағы қызметтің толық қаржыландырылмауымен түсіндіруге тырысқан.

Бұған дейін Мелания Трамптың Зеленскийдің әйелімен жеке кездесуден бас тартқанын жазғанбыз.

