Әлем

Осло орталығында қол гранатасы жарылды

Осло орталығында қол гранатасы жарылды
24.09.2025 12:22
23 қыркүйек кешкісін Норвегия астанасының орталығында жойқын жарылыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Sun басылымының мәліметінше, оқиға орны — Пилестредет көшесіне полиция қызметкерлері жұмылдырылып, аумақ қоршауға алынған.

Алдын ала болжам бойынша, белгісіз біреу қол гранатасын жарған. Құқық қорғау органдары аумақтан тағы бір жарылғыш затты — граната болуы мүмкін жарылғышты тапқан.

Оқиғаға байланысты 13 жастағы жасөспірім ұсталды. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Парквейен маңында жарылмаған снарядтар болуы мүмкін деген қауіпке байланысты тұрғындарға оқиға орнынан аулақ жүруге кеңес берілді.

Бұған дейін Зеленскийдің Путинмен кездесуді Қазақстанда өткізуді ойлап отырғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
