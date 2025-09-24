Осло орталығында қол гранатасы жарылды
The Sun басылымының мәліметінше, оқиға орны — Пилестредет көшесіне полиция қызметкерлері жұмылдырылып, аумақ қоршауға алынған.
❗️💣🇳🇴 – On September 23, 2025, at approximately 8:44 PM CEST, a powerful explosion rocked Pilestredet, a central street in Oslo, Norway, near Parkveien.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 23, 2025
Emergency services, including armed police, swiftly responded, evacuating nearby trams and establishing a wide security… pic.twitter.com/2IDg82aYU4
Алдын ала болжам бойынша, белгісіз біреу қол гранатасын жарған. Құқық қорғау органдары аумақтан тағы бір жарылғыш затты — граната болуы мүмкін жарылғышты тапқан.
Оқиғаға байланысты 13 жастағы жасөспірім ұсталды. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Парквейен маңында жарылмаған снарядтар болуы мүмкін деген қауіпке байланысты тұрғындарға оқиға орнынан аулақ жүруге кеңес берілді.
