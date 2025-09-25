#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Данияда дрондардың кесірінен әуе рейстері тағы шектелді

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 16:58 Фото: pexels
Данияның әуе кеңістігінде тағы бірнеше белгісіз дрон байқалды.

Ұшқышсыз аппараттар 4 әуежайға жақын маңда ұшқан. Осыған байланысты елдің солтүстігіндегі Ольборг қаласының әуе терминалы ұшақ рейстерін тоқтатты.

Әзірге нақты қанша дрон ұшқаны, оның қайдан жіберілгені анықталған жоқ. Полиция бұған қатысты ешқандай түсініктеме бере алмайтынын айтты, деп жазады qazaqstan.tv.

Бұған дейін белгісіз дрондардың ұшуынан дүйсенбіде Дания мен Норвегия әуежайларында ұшақ рейстері доғарылғанын хабарлаған едік.

Екі ел полициясы бірлесе тергеу жүргізіп жатыр.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
