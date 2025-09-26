БҰҰ-да Нетаньяху сөйлей бастағанда көптеген делегация өкілдері залдан шығып кетті
Бұқаралық ақпарат құралдарында тараған видеода Нетаньяху сөз сөйлеу үшін трибунаға шыққанда залда абыр-дабыр басталып, көптеген делегаттың есікке қарай беттегенін көруге болады.
CBC мәліметінше, Нетаньяху жұма күні БҰҰ Бас Ассамблеясында жойқын соғысты тоқтатудан бас тартуына байланысты халықаралық оқшауланудың күшеюіне қарамастан "Израиль Газа секторындағы ХАМАС-қа қарсы қолға алынған істі соңына дейін жеткізу керек" деп мәлімдеді.
⚡⚡ После начала выступления премьер-министра оккупационного государства Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН большинство делегаций покинули зал. pic.twitter.com/iSvWBSrA4o— Yeni Şafak на русском (@yenisafak_ru) September 26, 2025
Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхуға наразылық ретінде ол сөйлеген кезде әртүрлі елдердің делегациясының БҰҰ Бас Ассамблеясы залынан кетуі бұл бірінші рет тіркелген жағдай емес.
21 қыркүйекте Беньямин Нетаньяху Палестина мемлекеттілігін мойындау Израильдің өміріне қауіп төндіретінін мәлімдеді.
Жаһандық дағдарыстар мен қақтығыстар жағдайында әлемдік көшбасшылар БҰҰ-ның Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде бас қосып, жаһандық мәселелердің шешімдерін бірлесіп іздестіреді және адамзаттың болашағы туралы өз көзқарастарын білдіреді.