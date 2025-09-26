#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Әлем

БҰҰ-да Нетаньяху сөйлей бастағанда көптеген делегация өкілдері залдан шығып кетті

БҰҰ, Бас ассамблеясы, Израиль, Нетаньяху, видео, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 19:18 Сурет: wikimedia/Mojnsen
Көптеген делегация өкілдері Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхуға сөз берілетін кезде БҰҰ Бас Ассамблеясының залынан шығып кетті деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұқаралық ақпарат құралдарында тараған видеода Нетаньяху сөз сөйлеу үшін трибунаға шыққанда залда абыр-дабыр басталып, көптеген делегаттың есікке қарай беттегенін көруге болады.

CBC мәліметінше, Нетаньяху жұма күні БҰҰ Бас Ассамблеясында жойқын соғысты тоқтатудан бас тартуына байланысты халықаралық оқшауланудың күшеюіне қарамастан "Израиль Газа секторындағы ХАМАС-қа қарсы қолға алынған істі соңына дейін жеткізу керек" деп мәлімдеді.

Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхуға наразылық ретінде ол сөйлеген кезде әртүрлі елдердің делегациясының БҰҰ Бас Ассамблеясы залынан кетуі бұл бірінші рет тіркелген жағдай емес.

21 қыркүйекте Беньямин Нетаньяху Палестина мемлекеттілігін мойындау Израильдің өміріне қауіп төндіретінін мәлімдеді.

Жаһандық дағдарыстар мен қақтығыстар жағдайында әлемдік көшбасшылар БҰҰ-ның Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде бас қосып, жаһандық мәселелердің шешімдерін бірлесіп іздестіреді және адамзаттың болашағы туралы өз көзқарастарын білдіреді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Зеленскийдің жұбайы Мелания Трамппен бірге суретке түсті
11:52, Бүгін
Зеленскийдің жұбайы Мелания Трамппен бірге суретке түсті
Тоқаев: Қазақстан Ресей мен Украина шиеленісінде делдал болып табылмайды
19:53, 24 қыркүйек 2025
Тоқаев: Қазақстан Ресей мен Украина шиеленісінде делдал болып табылмайды
Канада, Ұлыбритания және Австралия Палестинаның мемлекеттілігін мойындады
19:43, 21 қыркүйек 2025
Канада, Ұлыбритания және Австралия Палестинаның мемлекеттілігін мойындады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: