Илон Маск өзінің "Уикипедияға" балама жобасын жариялады
Livemint басылымының жазуынша, бұл туралы миллиардер X (бұрынғы Twitter) әлеуметтік желісінде айтқан.
Оның сөзінше, "Грокипедия" (Grokipedia) деп аталатын жаңа ресурс қазіргі "Уикипедияда" дәйексөз ретінде қолдануға тыйым салынған дереккөздерге негізделіп контент жасайды және баршаға қолжетімді болады.
Бұл бастама қазіргі энциклопедия моделіне қатысты сыннан кейін туындаған, өйткені онда кейбір медиаресурстарды мақала жазу үшін пайдалануға шектеулер қойылған.
Бұрынғы инвестициялық банкир Джон Лефеврдің айтуынша, Wikipedia тыйым салған дереккөздер қатарына Fox News, Breitbart, Daily Caller, Epoch Times, New York Post және Federalist секілді басылымдар кіреді.
Америкалық инвестор Дэвид Сакс бұл жағдай жасанды интеллект арқылы "Уикипедияны қайта жазуға" мүмкіндік беретін жаңа нарықтық мүмкіндік бар екенін атап өтті.
Осы пікірлерге жауап ретінде Илон Маск xAI компаниясының мұндай энциклопедия жасау жоспарын растады. Ол бұл жобаның "адамзаттың бүкіл білімі үшін" жасалатынын және нәтижелері ашық түрде жарияланатынын айтты.
