Әлем

Илон Масктың компанияларынан топ-менеджерлер неліктен кетіп жатыр

Илон Масктың компанияларынан топ-менеджерлер неліктен кетіп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 11:57 Сурет: TED/Bret Hartman
Кәсіпкер әрі миллиардер Илон Масктың компанияларында басқарушы және инженерлік құрам арасында кадрлардың жиі ауысуы байқалуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Financial Times басылымының деректеріне сүйенсек, Маск компанияларындағы қызметкерлер арасында жұмыстан шаршау, қажу, жаппай қысқартулар және кәсіпкердің ұстанған саясатына көңілі толмау себептерімен кететіндер саны артып келеді.

Басылым тағы бір мәселе ретінде кәсіпкердің АҚШ президенті Дональд Трамппен байланысын және оның қоғамдық-саяси көзқарастарын атап өтеді.

Айтуынша, кәсіпкердің мінез-құлқы қызметкерлердің моральдық рухына, кадрларды сақтап қалуға және жаңа адамдарды тартуға кері әсерін тигізіп отыр.


"Ол бұрын барлық топтағы адамдарға ұнайтын болса, қазір тек белгілі бір топқа ғана ұнайтын адамға айналды", – делінген басылымда.

Бұған дейін Илон Маск өзінің "Уикипедияға" балама жобасын жариялағанын жазғанбыз.

