Әлем

Бразилияда орта тап салықтан толығымен босатылды

Бразилияда орта тап салықтан толығымен босатылды
03.10.2025 10:16
Бразилия депутаттары президент Лула да Силваның орта тапты табыс салығынан босату жөніндегі негізгі бастамасын мақұлдады. Жағдай ең байларға салықты төрт есе арттыру арқылы қалыпқа келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

BFMTV жазуынша, Бразилия парламентінің төменгі палатасы 2 қазанда орта тап өкілдерін табыс салығынан босатуды мақұлдады.

Депутаттар қабылдаған құжат айына 5 000 доллардан аз (512 мың 188 теңге) табыс табатын адамдар үшін салықтан босату шекарасын кеңейтеді. Ал, қазіргі заңнама бойынша тек айына 3 000 доллардан (307 мың 313 теңге) аз табыс табатындар ғана салықтан босатылған.

Үкіметтің мәліметі бойынша, егер ұсыныс түпкілікті қабылданса, 2026 жылы шамамен 16 миллион бразилиялықтар бұл салықты төлемейді.

Бюджет кірістеріндегі шығындарды өтеу үшін жоба айына 50 000 доллардан астам (5 млн 121 мың 885 теңге) табыс табатын тұлғалар үшін салықты арттыруды көздейді. Қазір осы санаттағы 140 мың адам табыс салығының орта есеппен 2,5% төлейді. Өсу біртіндеп болады және 10%-ға дейін жетеді.

Бұған дейін АҚШ-тың мемлекеттік қарызы рекордтық сомаға дейін өскенін жазғанбыз.

