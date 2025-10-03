АҚШ-тың мемлекеттік қарызы рекордтық сомаға дейін өсті
Фото: pixabay
АҚШ-тың мемлекеттік қарызы төртінші жыл қатарынан екі триллион доллардан асады, 2025 қаржы жылында ол рекордтық 37,6 триллион долларға жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
РИА Новости американдық Қаржы министрлігінің мәліметтеріне сілтеме жасай отырып, Штаттарда федералды үкіметтің қаржы жылы 1 қазаннан 30 қыркүйекке дейін созылатындығын жазды.
"Өткен жылы қарыз 35,46 трлн доллардан 37,64 трлн долларға дейін өсті, бұл ел үшін жаңа рекорд болды", – делінген басылымда.
Агенттік АҚШ-та егеменді қарыздың максималды өсуі (4,2 трлн доллар) 2020 жылы тіркелгенін атап өтті. Бұл коронавирус аясында экономиканы қолдаудың ауқымды бағдарламаларына байланысты болды.
2021 жылы өсу қарқыны 1,5 трлн долларды құрады. Алайда, 2022 жылы АҚШ-тың Федералды резервтік жүйесінің пайыздық мөлшерлемесінің өсуі аясында мемлекеттік қарыз 2,5 трлн долларға, ал келесі екі жылда сәйкесінше тағы 2,2 және 2,3 трлн долларға өсті.
Бұған дейін елімізде БЖЗҚ-дан 46 млрд теңге жымқырғандарға іздеу жарияланғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript