"Жалған стоматология" ісі: БЖЗҚ-дан 46 млрд теңге жымқырғандар іздеуге жарияланды
Ведомствоның ресми хабарламасында олар "жалған стоматологиялық клиникалардың иелері" деп аталды:
- Дүйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 ж.т.
- Иманбаев Ғаббас, 18.05.1998 ж.т.
- Елешев Есімхан Баяндиевич, 11.09.1987 ж.т.
Олар БЖЗҚ-дан 46 млрд теңгеден астам қаражатты заңсыз шығару схемасын ұйымдастырды деген күдікке ілінді. Тергеу дерегінше, күдіктілер тіс емдеу қызметтері көрсетілгені жөнінде жалған медициналық құжаттар рәсімдеп, ақшаны иемденген.
Агенттіктің мәліметінше, Ақтау мен Атырау қалаларында тіркелген жеті стоматологиялық клиника шын мәнінде ешқандай медициналық қызмет көрсетпеген.
Күдіктілердің бәріне бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу түрі қолданылған.
Сонымен қатар, Дүйсенов А.Қ. бұрын полиция органдарында қызмет еткен, бірақ теріс себептермен жұмыстан босатылған. 2016 жылы ол ҚК 105-бабы (өзін-өзі өлтіруге итермелеу) және 362-бабы (қызметтік өкілеттілікті асыра пайдалану) бойынша 5 жылға сотталған.
Егер іздеудегі азаматтардың орналасқан жері туралы қандай да бір мәлімет білсеңіз, Агенттікке мына телефон арқылы хабарласуға болады: +7 (7172) 70 84 78 (жедел кезекші бөлім).
Құпиялылық пен сыйақы кепілдендіріледі.