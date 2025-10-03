АҚШ билігі бұдан былай "Америка тек американдықтар үшін" деп мәлімдеді
АҚШ-тың Ішкі қауіпсіздік департаменті заңсыз мигранттарды елден шығаруға шақырған хабарлама жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тиісті жарияланым ведомствоның әлеуметтік желілерінде пайда болды. Постта Сэм ағай (АҚШ-тың жеке бейнесі) американдықтарды иммиграциялық полиция қатарына қосылуға шақыратын постер бар.
"Қылмыс жасаған әрбір заңсыз шетелдікті шығарып жіберу керек. Америка американдықтар үшін", – делінген жазбада.
Бұған дейін АҚШ Қорғаныс министрі артық салмақты генералдар мен сақалды сарбаздарға қатысты маңызды мәлімдеме жасағанын жазғанбыз.
