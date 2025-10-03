#Қазақстан
Әлем

АҚШ билігі бұдан былай "Америка тек американдықтар үшін" деп мәлімдеді

АҚШ, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 14:35 Сурет: pixabay
АҚШ-тың Ішкі қауіпсіздік департаменті заңсыз мигранттарды елден шығаруға шақырған хабарлама жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті жарияланым ведомствоның әлеуметтік желілерінде пайда болды. Постта Сэм ағай (АҚШ-тың жеке бейнесі) американдықтарды иммиграциялық полиция қатарына қосылуға шақыратын постер бар.

"Қылмыс жасаған әрбір заңсыз шетелдікті шығарып жіберу керек. Америка американдықтар үшін", – делінген жазбада.

Бұған дейін АҚШ Қорғаныс министрі артық салмақты генералдар мен сақалды сарбаздарға қатысты маңызды мәлімдеме жасағанын жазғанбыз.

