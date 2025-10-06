#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Әлем

Әлемнің ең үздік аспазы анықталды

Әлемнің ең үздік аспазы анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 09:14 Сурет: Instagram/thebestchefawards
3 қазан күні Милан қаласында әлемнің ең үздік аспазына арналған марапатты табыстау рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Екінші жыл қатарынан Копенгагендегі Alchemist мейрамханасының бас аспазы Расмус Мунк "Әлемнің ең үздік шеф-аспазы" атағына ие болды, деп жазады NRK. Осылайша ол бұл атақты екі рет алған алғашқы скандинавиялық аспаз атанды.

Расмус Мунк басқаратын Alchemist мейрамханасы екі Michelin жұлдызымен марапатталған және The World’s 50 Best Restaurants рейтингінде бесінші орында тұр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Камчатка билігі туристерді құтқару жұмыстарын ақылы қылмақ
11:31, Бүгін
Камчатка билігі туристерді құтқару жұмыстарын ақылы қылмақ
Әлемнің ең үздік шахматшысын ұтқан Әлішер Сүлейменов Павлодарда жүр
14:00, 22 қазан 2023
Әлемнің ең үздік шахматшысын ұтқан Әлішер Сүлейменов Павлодарда жүр
Қазақстандық Әлішер Сүлейменов сенсация жасап, әлемнің ең үздік шахматшысын жеңді
21:16, 12 қазан 2023
Қазақстандық Әлішер Сүлейменов сенсация жасап, әлемнің ең үздік шахматшысын жеңді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: