Әлем

Үндістанда қауіпсіздік ережелерін елемеген турист көз жұмды

Су, ашық теңіз, құтқару балоны, саяхат, демалыс, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 11:45 Сурет: pixabay
Итальяндық турист Үндістанның Висахапатнам қаласындағы Ярада жағажайында жүзу кезінде қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

New England News басылымының ақпаратынша, ер адам 16 шетелдікден тұратын саяхатшылар тобымен бірге болған. Ол досымен бірге аймақтағы шомылу қаупі туралы ескертпені елемей, ашық теңізге шыққан. Көп ұзамай екі итальяндықты қатты ағыс әкетіп, жолдастарының көзінше суға батып кетті.

Дер кезінде келген құтқарушылар екі азаматты да жағаға шығарғанымен, тек біреуі ғана тірі қалды. Екіншісі ауыр жағдайда ауруханада көз жұмды. Дәрігерлер оның денесін аутопсияға жіберген.

Жергілікті полицейлер оқиғаға қатысты тергеу жүргізуде.

Бұған дейін Эверестте қар құрсауында қалған мыңға жуық туристке қауіп төніп тұрғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
