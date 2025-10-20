#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Қоғам

Алматыда таулы аймақта өткен жүгіру кезінде 70 жастағы спортшы көз жұмды

Алматыда таулы аймақта өткен жүгіру кезінде 70 жастағы спортшы көз жұмды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 10:45 Сурет: Instagram/athletex_kz
Алматы маңында өткен Salomon Trail 2025 әуесқой жүгіру жарысы кезінде жасы жетпіске келген спортшы қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы жағдай 19 қазанда орын алған. Ұйымдастырушылардың мәліметінше, көз жұмған қатысушы — Владимир Кривенцов, ол 70 жаста болған.

Сонымен қатар Кривенцов КСРО-ның теңіз көпсайысы мен шаңғы жарысы бойынша спорт шебері, Қазақстан Республикасының чемпионы және полиатлон, президенттік көпсайыс, қысқы көпсайыс секілді спорт түрлерінен бірнеше мәрте жүлдегер атанған. Ол көптеген жарыстардың тұрақты қатысушысы болған.

"Қайғылы оқиға старттан кейін бірден болды. Бірнеше минут ішінде жеткен ТЖД экипажы алғашқы көмек көрсетіп, зардап шегушіні "Медеу" кешенінің құтқару бөліміне жеткізді. Алайда, өкінішке қарай, қолданылған шаралар нәтиже бермеді", — делінген жарыс ұйымдастырушыларының хабарламасында.

Айта кетейік, Кривенцов жарысқа дейін медициналық тексеруден өткен және спортпен айналысуға қарсы көрсетілімдері болмаған.

"Ол әрдайым жарысқа жүзінен күлкі кетпей келетін, белсенді өмір салтының жарқын үлгісі еді. Көпшілігіміз үшін ол рух күші мен шабыттың символы болды — спорттың жасқа қарамайтынын дәлелдеген жан", — деп жазды "Экстремальная атлетика" ұйымының өкілдері.

Сондай-ақ 19 қазан 2025 жылы Қытайдың Нинбо қаласында өткен WTA 500 халықаралық теннис турнирінде қазақстандық Елена Рыбакина әйелдер арасындағы жеке сын бойынша басты трофейді жеңіп алды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда жүгіруден өткен марафон кезінде екі адам көз жұмды
15:01, 20 сәуір 2025
Алматыда жүгіруден өткен марафон кезінде екі адам көз жұмды
Үндістанда қауіпсіздік ережелерін елемеген турист көз жұмды
11:45, 07 қазан 2025
Үндістанда қауіпсіздік ережелерін елемеген турист көз жұмды
Ақтауға маңында апатқа ұшыраған әзербайжандық ұшақтың жолаушысы көз жұмды
16:31, 19 қазан 2025
Ақтауға маңында апатқа ұшыраған әзербайжандық ұшақтың жолаушысы көз жұмды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: