Қоғам

Қарағандылық 18 жастағы спортшы жекпе-жек турнирінен кейін жансақтау бөліміне түсті

Қарағандылық 18 жастағы спортшы жекпе-жек турнирінен кейін жансақтау бөліміне түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 19:52 Сурет: pexels
Қарағандыда 18 жастағы спортшы қалаішілік жекпе-жек турнирінде жарақат алып, жансақтау бөліміне түсті. Оқиға 15 ақпанда, қалалық федерация ұйымдастырған жарыс кезінде болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшының жақындарының айтуынша, белдесу барысында қарсыласы заңсыз, басымен төмен тастайтын тәсілді қолданған. Дегенмен, жекпе-жек тоқтатылмай жалғасын тапқан. Кейіннен жас спортшының жағдайы күрт нашарлап, ол есінен танып, басын ұстай бастаған. Алаңнан оны дереу медициналық мекемеге жеткізген, деп хабарлады Kazinform.

Туыстарының сөзінше, жарақат тыйым салынған тәсіл қолдану салдарынан алынған болуы мүмкін. Сонымен қатар олар ұйымдастырушылық кемшіліктерге наразылық білдірді: алаңда тек бір ғана медициналық қызметкер болған, қажетті реанимациялық құрал-жабдықтар жеткіліксіз, арнайы жедел жәрдем бригадасы кезекшілік етпеген. Спортшыны тасымалдау кезінде омыртқасы дұрыс бекітілмеген, ал отбасы оқиғаны турнир ұйымдастырушыларынан емес, спортшының достарынан естіген.

Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасы спортшының жағдайын ауыр деп бағалады.

"Науқас жансақтау бөлімінде жатыр. Оның жағдайы ауыр", — делінген ведомство хабарламасында.

Қарағанды облысы полиция департаменті тергеудің басталғанын растады.

"Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 114-бабы бойынша алдын ала тергеу жүргізіліп, қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы жан-жақты әрі объективті анықталып жатыр", — деп хабарлады департаменттің баспасөз қызметі.

Қарағанды облысының Жекпе-жек федерациясы да пікір білдіріп, турнирге қатысты барлық материал — бейнежазбалар мен құжаттар тергеу органдарына берілгенін хабарлады. Федерация президенті Әділет Нұрмадиев спортшының өміріне қауіп жоқ екенін айтып, оның жағдайының тұрақты екенін және барлық қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатқанын жеткізді.

Қарағанды облысының Дене шынықтыру және спорт басқармасы да жағдайды бақылауда ұстап, өз тарапынан тексеру жұмыстарын жүргізетінін хабарлады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Рудныйда кішкентай бала ағаштан құлап, жансақтау бөліміне түсті
17:39, 12 шілде 2023
Рудныйда кішкентай бала ағаштан құлап, жансақтау бөліміне түсті
Алматыда желшешекке шалдыққан балалар жансақтау бөліміне түсті
09:22, 18 қазан 2025
Алматыда желшешекке шалдыққан балалар жансақтау бөліміне түсті
Жезқазғанда екі жасар қыз жансақтау бөліміне түсті. Анасы дәрігерлерді кінәлап, жоғарыдан көмек сұрайды
13:39, 14 желтоқсан 2025
Жезқазғанда екі жасар қыз жансақтау бөліміне түсті. Анасы дәрігерлерді кінәлап, жоғарыдан көмек сұрайды
Оқи отырыңыз
Защитник сборной Казахстана может перейти в "Актобе"
19:40, Бүгін
Защитник сборной Казахстана может перейти в "Актобе"
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Шанхайских Драконов"
19:08, Бүгін
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Шанхайских Драконов"
Алекс Перейра высказался о следующем поединке в UFC
18:39, Бүгін
Алекс Перейра высказался о следующем поединке в UFC
Мария Шарапова назвала вид спорта, в котором хотела бы выступить на зимней Олимпиаде
18:21, Бүгін
Мария Шарапова назвала вид спорта, в котором хотела бы выступить на зимней Олимпиаде
