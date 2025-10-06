#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Эверестте қар құрсауында қалған мыңға жуық туристке қауіп төніп тұр

Тау, Эверест, қар, қалың қар , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 13:14 Сурет: pixabay
2025 жылғы 5 қазан күні Эверестке қалың қар түсуі салдарынан шамамен мыңға жуық адам тауда қалып қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы қытайлық БАҚ-тар жазуда.

Қалың қар таудан түсуге мүмкіндік бермей отыр. Оның мөлшері соншалық – альпинистердің шатырларын көміп, қодастардың да жүретін жолы жабылып қалған.

Аймақтағы құтқару қызметтері жоғары дайындық режимінде жұмыс істеп жатыр. Алайда, ауа райының қолайсыздығы мен көшкін жүру қаупі эвакуация жүргізуді қиындатып отыр.

Қазір Эвересттегі ауа райы өте тұрақсыз күйінде сақталуда.

Бұған дейін Қырғызстан тауында жоғалған Наговицынаның соңғы бейнесіне қатысты жаңа деректер анықталғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
