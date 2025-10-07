Мысырда 20 жыл бойы жөндеуден өткен фараонның қабірі ашылды
New York Post басылымы Мысырдың ежелгі мұраларды қорғау жоғарғы кеңесінің бас хатшысы Мұхаммед Исмаилге сілтеме жасап, қабірдің атақты Патшалар алқабының батыс жағында орналасқанын жазды. Қабірде фараонның негізгі жерлеу бөлмесі мен оның екі әйелі үшін арналған екі қосымша бөлме бар.
Маманның айтуынша, Аменхотептің қабірі алқаптағы басқа ежелгі қабірлерден айырмашылығы – толық безендірілмеген. Қабырғаларда фараонның өзі және ежелгі мысырлық құдайлар тобы бейнеленген. Жерлеу бөлмесінде "Өлілер кітабы" атты жинақтан алынған сиқырлы мәтіндер сақталған.
Sealed for 3,400 Years: Amenhotep III’s Tomb Opens to Visitors for the First Time. More details & photos https://t.co/e2Xqptoiga There will be full video soon @yukinegy #Egypt #Egyptology #AmenhotepIII #GEM pic.twitter.com/52CG3tKPsE— Luxor Times (@luxortimes) October 4, 2025
Соңғы 20 жыл ішінде Аменхотептің қабірінде реставрациялық жұмыстар жапон мамандарының жетекшілігімен жүргізілді, оның ішінде қабырғалардағы фараон мен оның әйелдерінің бейнелерін қалпына келтіру де бар.
Ұлы Аменхотеп деп те аталатын Аменхотеп III б.з.д. 1550-1292 жылдар аралығында билік жүргізген Ежелгі Мысырдың XVIII әулетінің ең танымал фараондарының бірі болды.
