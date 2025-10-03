Ғалымдар жер астынан 600 метрлік тылсым туннельдерді тапты
Зерттеу нәтижелері Ichnos журналында жарияланды. Мақалада палеонорлар деп аталатын бұл үлкен өткелдердің кең және ерекше болғаны соншалық, зерттеушілер оларды жойылып кеткен мегафауна жасаған деп санайтындығы жазылған.
Сурет: Heinrich Frank
Бұл шұңқырлардың ең үлкені – ұзындығы 600 метрге жуық – алғаш рет Бразилияның Рио-Гранде-ду-Сул аймағында табылған. Барлығы 1500-ден астам осындай құрылымдар анықталды, олардың көпшілігі тегіс қабырғалармен, күмбезді төбелермен және тасқа қашалған тырнақтардың айқын іздерімен ерекшеленеді.
Бір қызығы, олар ұяларға ұқсайды. Қазір бұл туннельдерді жасаған ең ықтимал үміткерлер – бір кездері Оңтүстік Америкада өмір сүрген және пілдердің мөлшерімен бірдей шөпқоректілер тобы. Бұл жануарлардың жаппай алдыңғы аяқтары мен қисық тырнақтары болды, олар қазба жұмыстарына өте ыңғайлы.
Ғалымдардың пайымдауынша, бұл туннельдер баспана мен температураны сақтаудан бастап ұя салуға, тіпті ұзақ мерзімді бірге тұруға дейін әртүрлі мақсаттарға қызмет еткен болуы мүмкін. Көптеген туннельдердің дизайны ұқсас және тұрақты пайдалану белгілері болғандықтан, зерттеушілер олардың ұрпақтар бойы сақталып, кеңейтіліп отырған деп болжайды.
