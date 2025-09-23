Қызыл теңізде акулалардың неліктен көбейіп кеткені белгілі болды
Сурет: pexels
Ресейлік океанолог Филипп Сапожников Қызыл теңіздегі акулалар шапқыншылығына не себеп болғанын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Филипп Сапожников – Ширшов атындағы океанология институтының жағалаудағы түпкі қауымдастықтар экологиясы зертханасының жетекші ғылыми қызметкері. Ол РИА Новости агенттігіне берген сұхбатында Суэц каналының салынуы акулаларға жаңа көші-қон жолын ашқанын айтты.
Ғалым Суэц каналының ашылуы Үнді мұхитынан Жерорта теңізіне дейінгі тікелей көші-қон жолын мүмкін еткенін атап өтті. Осының салдарынан ірі теңіз балықтарының көші-қон бағыттары өзгеріп, олардың арасында акулалар да көше бастады.
Сапожниковтың айтуынша, Қызыл теңізде шамамен 49 түрлі акула түрі мекендейді. "Шамамен" деу себебі – кейбір түрлер тіркелгенімен, олардың нақты тіршілігі толық дәлелденбеген.
"Қырық тоғыз түр – бұл өте көп, демек әр акуланың өз тіршілік ету жағдайына бейімделген орташағы бар деген сөз",- деп пайымдады ғалым.
Бұған дейін күн тұтылуының ғарыштан түсірілген бірегей кадрларын жариялаған болатынбыз.
