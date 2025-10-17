Тынық мұхитының 40 жылдық құпиясы ашылды
Sustainability Times басылымының жазуынша, Тынық мұхитының түбінен шыққан түсініксіз гуіл алғаш рет 1979 жылы тіркелген. Бұл дыбыстар Кларион-Клиппертон аймағында — Тынық мұхитының ортасындағы салыстырмалы түрде таяз аймақта пайдалы қазбаларды игеру бойынша жүргізілген тәжірибелік жоба барысында анықталған.
Nature ғылыми журналында жарияланған жаңа зерттеу, бұл жұмбақ дыбыстардың шынымен де 1979 жылғы экспериментпен тікелей байланысты екенін дәлелдеді. Ол құрылғылар қазір сол жерде болмаса да, олар теңіз түбінде қалдырған іздер әлі күнге дейін сол ерекше дыбыстық белгілерді (сигнатураны) шығарып жатыр екен.
Зерттеу авторларының айтуынша, мұхит түбіндегі қазба жұмыстарының іздері әлі күнге дейін жаңа ізде.
Жұмбақ дыбыстардың қайдан шыққаны енді түсінікті болғанымен, ғалымдарды одан да қатты алаңдататын мәселе — сол тәжірибелік игеру аймағында әлі де сезілетін экологиялық салдар.
Бұған дейін АҚШ ғалымдары екі жыл бұрын мұхит түбіне батып кеткен сүңгуір қайықтың неліктен апатқа ұшырағанын анықтағанын жазған болатынбыз.