#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Әлем

Тынық мұхитының 40 жылдық құпиясы ашылды

Мұхит түбі, Тынық мұхиты, тылсым сыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 13:56 Сурет: pexels
40 жыл бойы Тынық мұхитының түбінен естіліп келген тылсым дыбыстың сыры ашылды. Ғалымдар бұл құпияны анықтау үшін жылдар бойы зерттеу жүргізіп келеді. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Sustainability Times басылымының жазуынша, Тынық мұхитының түбінен шыққан түсініксіз гуіл алғаш рет 1979 жылы тіркелген. Бұл дыбыстар Кларион-Клиппертон аймағында — Тынық мұхитының ортасындағы салыстырмалы түрде таяз аймақта пайдалы қазбаларды игеру бойынша жүргізілген тәжірибелік жоба барысында анықталған.

Nature ғылыми журналында жарияланған жаңа зерттеу, бұл жұмбақ дыбыстардың шынымен де 1979 жылғы экспериментпен тікелей байланысты екенін дәлелдеді. Ол құрылғылар қазір сол жерде болмаса да, олар теңіз түбінде қалдырған іздер әлі күнге дейін сол ерекше дыбыстық белгілерді (сигнатураны) шығарып жатыр екен.

Зерттеу авторларының айтуынша, мұхит түбіндегі қазба жұмыстарының іздері әлі күнге дейін жаңа ізде.

Жұмбақ дыбыстардың қайдан шыққаны енді түсінікті болғанымен, ғалымдарды одан да қатты алаңдататын мәселе — сол тәжірибелік игеру аймағында әлі де сезілетін экологиялық салдар.

Бұған дейін АҚШ ғалымдары екі жыл бұрын мұхит түбіне батып кеткен сүңгуір қайықтың неліктен апатқа ұшырағанын анықтағанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ғалымдар Мариан шұңғымасынан шығатын зор дыбыстың көзін тапты
17:58, 22 қыркүйек 2024
Ғалымдар Мариан шұңғымасынан шығатын зор дыбыстың көзін тапты
Ғалымдар 40 000 жыл бойы "ұйқыда жатқан" вирусты тірілтіп, маңызды мәлімдеме жасады
13:06, 09 қазан 2025
Ғалымдар 40 000 жыл бойы "ұйқыда жатқан" вирусты тірілтіп, маңызды мәлімдеме жасады
Түркістан облысында Бахтыбай Бейсембаевтың атындағы "Жас сақшы" полиция сыныбы ашылды
19:11, 18 желтоқсан 2024
Түркістан облысында Бахтыбай Бейсембаевтың атындағы "Жас сақшы" полиция сыныбы ашылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: