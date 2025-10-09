#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Әлем

Ғалымдар 40 000 жыл бойы "ұйқыда жатқан" вирусты тірілтіп, маңызды мәлімдеме жасады

Зерттеу нәтижесі, ғалымдар , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 13:06 Сурет: pexels
АҚШ-тың Колорадо штаты, Боулдер қаласындағы Университеттің ғалымдары Алясканың мәңгі тоңындағы мұзда 40 мың жыл бойы қатып жатқан ежелгі микроағзаларды қайта тірілтіп, ғылыми қауымдастықты алаңдатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Wionews дерегінше, зерттеушілер мұзда қатып қалған топырақ, тау жыныстары мен мұз үлгілерін жылытып, бұрын "өлі" деп есептелген микробтардың біртіндеп тіріле бастағанын байқаған.

Үлгілер Фэрбенкс қаласына жақын орналасқан "мұзды зират" деп аталып кеткен мәңгі тоң туннелінен жиналған. Бірнеше ай бойы +3°C пен +12°C температура аралығында инкубацияланған микробтар биожабындар – жойылуы қиын шырышты бактериалды қабаттар түзе бастаған.

Зерттеушілер бұл микроағзалардың адамдарға жұғуы екіталай екенін айтқанымен, олар экологиялық қауіп тудыруы мүмкін екенін ескертеді. Себебі бұл тірі ағзалар көмірқышқыл газы мен метан бөледі — бұл өз кезегінде климаттың өзгеруін күшейтетін факторлардың бірі.

Инфекциялық аурулар жөніндегі маман, доктор Бригитта Эвенгорд мәңгі тоң тек зиянсыз микробтарды ғана емес, қауіпті вирустарды да жасырып жатуы мүмкін екенін ескертті.

"Бізге мәлім екі қауіпті вирус — сібір жарасы (түйнеме) мен шешек. Бірақ бұдан да қауіптілері болуы мүмкін. Бұл — нағыз Пандораның сандығы", — деді ол Greenpeace ұйымына берген сұхбатында.

Бұған дейін ғарышта бактериялардың өмір сүру мүмкіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ғалымдар Аляскада ежелгі микроорганизмдерді тірілтті
10:57, 03 қазан 2025
Ғалымдар Аляскада ежелгі микроорганизмдерді тірілтті
Ғалымдар Сібірдің мәңгі тоңында 46 мың жыл жатқан құртты тірілтті
11:17, 29 шілде 2023
Ғалымдар Сібірдің мәңгі тоңында 46 мың жыл жатқан құртты тірілтті
Америкалық ғалымдар Марста жауын-шашын мен қар жауғанын анықтады
14:48, 24 сәуір 2025
Америкалық ғалымдар Марста жауын-шашын мен қар жауғанын анықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: