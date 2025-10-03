Ғалымдар Аляскада ежелгі микроорганизмдерді тірілтті
Мамандардың мәліметінше, микробтар мәңгі тоң үлгілерінен табылған. Бұл – топырақ, мұз және тау жыныстарының қоспасы, ол Солтүстік жарты шардың шамамен төрттен бірін жауып жатыр.
Үлгілер Алясканың орталық бөлігіндегі Мәңгі тоң тоннелінен алынды. Мұнда мұз қатқан қабаттарда мамонттар мен бизондардың сүйектері, сондай-ақ көне микроағзалар сақталған.
3,8°C және 12,2°C температурада ерітіп, арнайы ортада ұстағаннан кейін микробтар біртіндеп "оянып", бірнеше айдан соң белсенді колониялар құра бастады.
Зерттеу жетекшісі Тристан Кароның айтуынша, микроағзалар тек аман қалған жоқ, сонымен бірге органикалық қалдықтарды ыдыратып, көмірқышқыл газын бөлу қабілетін де сақтаған.
Ғалымдар мәңгі тоңның жаһандық жылыну салдарынан жылдам еруі осындай организмдердің жаппай босап шығуына әкелуі мүмкін деп ескертеді. Бұл өз кезегінде парниктік газдар – көмірқышқыл газы мен метанның шығарындыларын күшейтіп, климаттың өзгеруін жеделдетеді.
"Бұл ешқандай да өлі үлгілер емес, – деп атап өтті Каро. – Бұл ағзалар әлі де Жердегі биохимиялық процестерге әсер ете алады".
