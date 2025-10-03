#Қазақстан
Әлем

Ғалымдар Аляскада ежелгі микроорганизмдерді тірілтті

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 10:57 Фото: pixabay
Америкалық ғалымдар тобы ондаған мың жыл бойы мұзда қатып жатқан көне микроағзаларды "тірілтуге" қол жеткізді. Зерттеу Колорадо университетінің (Боулдер) мамандарының жетекшілігімен жүргізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың мәліметінше, микробтар мәңгі тоң үлгілерінен табылған. Бұл – топырақ, мұз және тау жыныстарының қоспасы, ол Солтүстік жарты шардың шамамен төрттен бірін жауып жатыр.

Үлгілер Алясканың орталық бөлігіндегі Мәңгі тоң тоннелінен алынды. Мұнда мұз қатқан қабаттарда мамонттар мен бизондардың сүйектері, сондай-ақ көне микроағзалар сақталған.

3,8°C және 12,2°C температурада ерітіп, арнайы ортада ұстағаннан кейін микробтар біртіндеп "оянып", бірнеше айдан соң белсенді колониялар құра бастады.

Зерттеу жетекшісі Тристан Кароның айтуынша, микроағзалар тек аман қалған жоқ, сонымен бірге органикалық қалдықтарды ыдыратып, көмірқышқыл газын бөлу қабілетін де сақтаған.

Ғалымдар мәңгі тоңның жаһандық жылыну салдарынан жылдам еруі осындай организмдердің жаппай босап шығуына әкелуі мүмкін деп ескертеді. Бұл өз кезегінде парниктік газдар – көмірқышқыл газы мен метанның шығарындыларын күшейтіп, климаттың өзгеруін жеделдетеді.

"Бұл ешқандай да өлі үлгілер емес, – деп атап өтті Каро. – Бұл ағзалар әлі де Жердегі биохимиялық процестерге әсер ете алады".

NASA-ның Жер обсерваториясы жуырда АҚШ-тың Бостон қойнауында жасырынған геологиялық қазынаны бейнелеп алды. Сөз 20 мың жылдан астам уақыт бұрын пайда болған дромлин-аралдар жайында болып отыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Америкалық мұғалім жыландарды марғаулармен тамақтандырып келген
13:13, Бүгін
Америкалық мұғалім жыландарды марғаулармен тамақтандырып келген
