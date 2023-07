Ғалымдар Сібірдің мәңгі тоңында 46 мың жыл жатқан құртты тірілтті

Зерттеуге қатысқан ғалымдардың айтуынша, бұрын белгісіз болып келген дөңгелек құрт Сібірдің мәңгі тоңында 40 метр тереңдікте криптобиоз деп аталатын күйде жатқандықтан, аман қалған.

Сурет: Alexei V. Tchesunov and Anastasia Shatilovich/Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science RAS