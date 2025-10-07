Бактериялар ғарышта өмір сүре ала ма – зерттеу нәтижесі
npj Microgravity журналында жарияланған зерттеу нәтижелері бойынша, бұл жаңалық Марсқа болашақ пилотты миссиялар үшін үлкен маңызға ие. Себебі адам ағзасындағы микрофлораны сақтау — тірі қалудың негізгі факторларының бірі болады.
Ғалымдар Bacillus subtilis спораларын зерттеді. Бұл бактериялар иммундық жүйе, ішек пен қан айналымының қалыпты жұмыс істеуіне маңызды рөл атқарады.
Зерттеу барысында бактерия споралары шағын капсулаларға салынып, 260 км биіктікке ұшырылды. Бұл мақсатта ResearchSat компаниясымен бірлесіп жасалған зерттеу зымыраны қолданылды.
Ұшу кезінде споралар жоғары үдеуге ұшырап, алты минуттан астам уақыт бойы микрогравитация жағдайында болды. Алайда осындай экстремалды жағдайларға қарамастан, бактериялар өсу қабілетін толықтай сақтап, құрылымдық зақымдануларға ұшырамаған.
Бұл жаңалық Жерден тыс өмірдің мүмкіндігін зерттеуге талпыныс тудырады.
