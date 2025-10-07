#Қазақстан

Ғылым және технология

Ғалымдар Тынық мұхитының түбінен жанартау тапты

Суасты жанартау, Тынық мұхиты, жанартаудың атқылауы, су түбі, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 12:42 Сурет: Орегон штатының университеті
Тынық мұхитының мыңдаған метр тереңдігінде жанартау табылды. Ол АҚШ-тың Орегон штатынан 500 шақырым қашықтықта орналасқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Econews басылымының жазуынша, ғалымдар бұл жанартау кез келген сәтте атқылауы мүмкін деп болжап отыр. Соңғы бірнеше жыл ішінде зерттеушілер жанартау астындағы қысымның артуы мен сейсмикалық белсенділіктің күшеюін зерттеп келеді.

"Бұл суасты жанартауы — өзінің қызықты табиғаты мен сирек кездесетін терең жанартаулық процестерді бақылауға мүмкіндік беретіндігі арқасында ең көп зерттелген жанартаулардың бірі. Ол Axial Seamount деп аталады және ол мұхит түбінде, тектоникалық плиталар түйісетін жерде орналасқан, бұл оны бірегей "табиғи зертханаға" айналдырады", – делінген мақалада.

Сонымен қатар ғалымдар, бұл суасты жанартауының атқылауы құрлыққа тікелей әсер етпесе де, теңіз тіршілігіне, әсіресе гидротермалды көздер маңында ерекше тіршілік ортасын құрайтын жануарларға сөзсіз әсер етеді деп отыр.

Бұған дейін АҚШ-та бір сағат ішінде ғарыштан әлемнің кез келген нүктесіне жүк жеткізуге қабілетті аппарат таныстырылғанын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Үнді мұхитының шалғай аралындағы мұздық ғалымдарды таңғалдырды
09:11, 06 тамыз 2025
Үнді мұхитының шалғай аралындағы мұздық ғалымдарды таңғалдырды
150 метрге 500 теңге: тағы бір таксист шетелдікті алдап кетті
18:45, 06 қазан 2023
150 метрге 500 теңге: тағы бір таксист шетелдікті алдап кетті
Исландияда жанартау атқылап, мыңдаған адам эвакуацияланды
11:53, 19 желтоқсан 2023
Исландияда жанартау атқылап, мыңдаған адам эвакуацияланды
