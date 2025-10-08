#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Әлем

Германияда дуриан жемісінің сасық иісінен құтқарушыларға бірнеше мәрте қоңырау түсті

Сасық иісті деміс, дуриан , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 12:44 Сурет: pixabay
Әлемдегі ең сасық жеміс – дуриан Германияның Висбаден қаласында өрт сөндірушілердің төрт рет шақырылуына себеп болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға 5 қазан күні болған. Газдың таралуы туралы бірнеше хабарлама түскеннен кейін, өрт сөндіру қызметі төрт рет оқиға орнына шыққан. Алайда ешқайсысында газдың таралуы расталмаған. Weekly Echo басылымының жазуынша, иістің шығуына Оңтүстік-Шығыс Азиядан әкелінген дуриан жемістері себеп болған.

Германияда дуриан жемісі табу оңай емес – оның өткір иісіне байланысты бұл жемісті ұшаққа алып кіруге де тыйым салынған. Алайда Висбадендегі сауда орталықтарының бірінде орналасқан азиялық супермаркет бұл жемісті қандай да бір ғажайыппен алып келген. Сауда орталығының желдету жүйесі жемістің иісін бүкіл ғимаратқа таратып жіберген. Келушілер газ таралды деп ойлап, өрт сөндірушілерге қоңырау шала бастаған.

Алғашқы шақырту кезінде өрт сөндірушілер арнайы құралдармен ғимаратты тексерген, бірақ газ анықталмаған. Содан кейін ғимарат желдетіліп, команда кері қайтқан.

Екінші шақырту кезінде, олар барлық дүкендерді мұқият қарап шығып, иістің дуриан жемісінен шыққанын анықтаған. Кешке тағы бір шақырту түскен, бірақ ол да жалған дабыл болып шықты.

Төртінші шақырту көпқабатты тұрғын үйден түскен. Ол кезде бір тұрғын жаңа сатып алған дурианды жегісі келгені жайлы болжам жасалды. Бұл күдік расталды – сасық жемістің иісі бүкіл қабатты жайлаған.

Бұған дейін Ресейде мұсылман курьерлерге шошқа еті мен алкоголь тасымалдауға тыйым салынғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанның бірнеше облысында дауылды ескерту жарияланды
22:05, 09 қазан 2025
Қазақстанның бірнеше облысында дауылды ескерту жарияланды
Қазақстандық теннисші Германиядағы турнирдің финалына шығу үшін бақ сынайды
17:38, 02 мамыр 2025
Қазақстандық теннисші Германиядағы турнирдің финалына шығу үшін бақ сынайды
Қазақстандық биатлоншылар Германияда өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады
17:32, 09 қаңтар 2025
Қазақстандық биатлоншылар Германияда өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: