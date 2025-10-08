Германияда дуриан жемісінің сасық иісінен құтқарушыларға бірнеше мәрте қоңырау түсті
Оқиға 5 қазан күні болған. Газдың таралуы туралы бірнеше хабарлама түскеннен кейін, өрт сөндіру қызметі төрт рет оқиға орнына шыққан. Алайда ешқайсысында газдың таралуы расталмаған. Weekly Echo басылымының жазуынша, иістің шығуына Оңтүстік-Шығыс Азиядан әкелінген дуриан жемістері себеп болған.
Германияда дуриан жемісі табу оңай емес – оның өткір иісіне байланысты бұл жемісті ұшаққа алып кіруге де тыйым салынған. Алайда Висбадендегі сауда орталықтарының бірінде орналасқан азиялық супермаркет бұл жемісті қандай да бір ғажайыппен алып келген. Сауда орталығының желдету жүйесі жемістің иісін бүкіл ғимаратқа таратып жіберген. Келушілер газ таралды деп ойлап, өрт сөндірушілерге қоңырау шала бастаған.
Алғашқы шақырту кезінде өрт сөндірушілер арнайы құралдармен ғимаратты тексерген, бірақ газ анықталмаған. Содан кейін ғимарат желдетіліп, команда кері қайтқан.
Екінші шақырту кезінде, олар барлық дүкендерді мұқият қарап шығып, иістің дуриан жемісінен шыққанын анықтаған. Кешке тағы бір шақырту түскен, бірақ ол да жалған дабыл болып шықты.
Төртінші шақырту көпқабатты тұрғын үйден түскен. Ол кезде бір тұрғын жаңа сатып алған дурианды жегісі келгені жайлы болжам жасалды. Бұл күдік расталды – сасық жемістің иісі бүкіл қабатты жайлаған.
