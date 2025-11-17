Германияда Холокост құрбандарына тиесілі құжаттар сатылымға шықты
Сурет: wikipedia
Германияның Нойс қаласындағы Felzmann аукцион үйі Холокост құрбандарына тиесілі 632 құжат пен затты сатпақ болған. Бұл шешім Аушвиц халықаралық комитетінің (IAK) сын-пікіріне себеп болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Deutschlandfunk басылымы жазғандай, сатылымға қойылған заттардың арасында "Террор жүйесі. II том" деп аталатын құжаттар жинағы да бар. Онда концлагерь тұтқындарының хаттары, сондай-ақ нацистік қылмыскерлерге қатысты материалдар қамтылған.
"Холокостқа байланысты құжаттар – құрбандардың отбасыларына тиесілі. Олар музей экспозицияларына немесе еске алу көрмелеріне өткізілуі керек, тауарға айналмауы тиіс", – деп мәлімдеді IAK вице-төрағасы Кристоф Хойбнер.
Оның айтуынша, бұл аукцион – "арсыз шара". Хойбнер Felzmann аукцион үйін сауданы тоқтатып, "адамдық қарым-қатынас пен құрмет танытуға" шақырды.
Бұған дейін Мәскеуде тоғаннан 7-10 жас аралығындағы баланың бөлшектелген денесі табылғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript