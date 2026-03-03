#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Оқиғалар

Щучинсктегі жарылыс: қаза тапқандардың саны артты

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 16:04 Фото: primeminister.kz
Щучинскіде "Плов орталығы" кафесінде болған жарылыс пен өрттен зардап шеккен екі адам қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақпарат 2026 жылғы 3 наурызда жарияланды. Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасында бұл ақпаратты растады.

Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Нариман Ермек еске салғандай, Щучинскіде жарылыс кезінде 28 адам зардап шекті, олардың жетісі қайтыс болды: бесеуі оқиға орнында, екеуі ауруханада, ал бесеуі санитарлық ұшақпен Астанаға эвакуацияланды.

"2 наурыздағы жағдай бойынша "Авиценна-Бурабай" стационарында төрт пациент қалды, тағы төрт адам Ақмола облыстық ауруханасының реанимациясында, сегізі – амбулаторлық емдеуде. Аймақ дәрігерлері бар күшін салып, әр пациенттің өмірін сақтауға тырысып жатыр. Барлық кадрлық әлеует, медициналық техника және дәрі-дәрмектер қолданылды. Алайда өкінішке орай, ең ауыр екі науқас стационардан шыға алмады, олардың өмірін сақтауға барлық шара қолданылғанына қарамастан қайтыс болды. Қазір құрбандар саны тоғыз адамға жетті", – деді ол.

26 ақпанда Щучинскіде бір қабатты кафеде газ-әуе қоспасының жарылысы болып, кейін өрт шықты. Нәтижесінде 28 адам зардап шекті, 7 адам қайтыс болды. Төрт зардап шеккен адам Бурабай аудандық ауруханасының реанимациясына жатқызылды, ал алтауын Көкшетаудағы көпбейінді облыстық ауруханаға жеткізді. Барлығы ауыр жағдайда болды.

Жарылыстан қайтыс болған алты отбасыға өтем ретінде әрқайсысына 4 миллион теңге берілді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
