Оқиғалар

Щучинскіде жарылыс кезінде қаза тапқандардың отбасына 4 млн теңгеден төлем төленді

Өрт, Ақмола облысы, Щучье, жарылыс, дәмхана, қаза тапқандар, отбасы, біржолғы төлем, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.02.2026 10:28 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Щучинскіде "Палау орталығында" болған жарылыс кезінде қаза тапқандардың отбасыларына төленетін біржолғы төлемдер 2 млн теңгеден 4 млн теңгеге дейін ұлғайды. Бұл туралы Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов өткізген жедел штабтың көшпелі отырысында айтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бурабай ауданының Щучинск қаласындағы ағымдағы жағдайды өңір басшысы Марат Ахметжанов жедел штаб мүшелерімен талқылады. Қабылданған әрекет ету және оқиғаны жою шаралары, сондай-ақ зардап шеккендердің жағдайы туралы аудан әкімі Арай Садықов, ТЖД басшысының орынбасары Мұрат Қанғожинов, денсаулық сақтау басқармасының басшысы Нариман Ермек, жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Шолпан Рахматуллина баяндады, делінген 2026 жылғы 28 ақпандағы облыс әкімдігі баспасөз қызметінің хабарламасында.

"Азаматтардың қауіпсіздігі сөзсіз басымдық болып қалуы тиіс. Осы бағытта қосымша ұйымдастырушылық және алдын алу шаралары қабылданады. Біз зардап шеккен отбасыларға жан-жақты қолдау көрсетеміз", – деп атап өтті Марат Ахметжанов.

Облыс әкімі зардап шеккендер мен қаза болғандардың отбасыларына жан-жақты көмек көрсетуді, медициналық көмектің уақытылы көрсетілуін және жедел жәрдем бригадаларының тәулік бойы кезекшілігін ұйымдастыруды, сондай-ақ оқиға себептерін объективті тергеуді, кінәлілерді жауапкершілікке тартуды және қауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылауды күшейтуді тапсырды.

Айта кетейік, қаза болған алты отбасыға 2 млн теңге көлемінде біржолғы төлемдер берілді. Қаза тапқандардың отбасыларына дәмхана иесі қосымша 2 миллион теңгеден төледі. Өмірлік қиын жағдайға тап болған бес отбасының несиелері демеушілік қаражат есебінен өтелетін болады. Сондай-ақ заңнамаға сәйкес әлеуметтік төлемдер тағайындалды.

Еске сала кетсек, газ-ауа қоспасының жарылысынан "Палау орталығы" дәмханасы өртке оранды. Салдарынан 28 адам зардап шекті, 5 адам оқиға орнында қаза тапты, тағы екеуі ауруханаға жеткізілген кезде көз жұмды. 13 адам медициналық көмек алуда.

Алматыда қаза тапқан өрт сөндірушінің отбасына 13 млн теңге өтемақы төленеді
22:49, 10 мамыр 2023
22:49, 10 мамыр 2023
Алматыда қаза тапқан өрт сөндірушінің отбасына 13 млн теңге өтемақы төленеді
Түркістан облысында әйел адам арзан әшекейлерді ломбардқа 4 млн теңгеге өткізген
17:41, 18 мамыр 2023
17:41, 18 мамыр 2023
Түркістан облысында әйел адам арзан әшекейлерді ломбардқа 4 млн теңгеге өткізген
Ақтаудағы ұшақ апатынан қаза тапқандардың туыстарына қандай көмек көрсетіледі
22:22, 25 желтоқсан 2024
22:22, 25 желтоқсан 2024
Ақтаудағы ұшақ апатынан қаза тапқандардың туыстарына қандай көмек көрсетіледі
Очередной провал: второй дзюдоист из Казахстана потерпел фиаско на Grand Slam в Ташкенте
11:40, Бүгін
11:40, Бүгін
Очередной провал: второй дзюдоист из Казахстана потерпел фиаско на Grand Slam в Ташкенте
Первая потеря: казахстанский дзюдоист проиграл стартовую схватку на топ-турнире в Ташкенте
11:11, Бүгін
11:11, Бүгін
Первая потеря: казахстанский дзюдоист проиграл стартовую схватку на топ-турнире в Ташкенте
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
10:48, Бүгін
10:48, Бүгін
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Бүгін
10:02, Бүгін
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
