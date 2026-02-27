#Референдум-2026
Оқиғалар

Щучинскідегі дәмханада орын алған жойқын жарылыс пен өрттің бейнежазбасы жария болды

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 09:04 Фото: Zakon.kz
Щучинск қаласындағы дәмханалардың бірінде болған жойқын жарылыс пен өрттің бейнежазбасы әлеуметтік желіде тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жергілікті shchuchinsk.city парақшасының мәліметінше, жарылыс сәті қарсы орналасқан дәмханада орнатылған бейнебақылау құрылғысына түсіп қалған.

Оқиға бес қабатты тұрғын үйге жапсарлас салынған бір қабатты дәмханада болған.

Жарияланған бейнежазбадан ғимараттың қатты жарылыстан қирап, жалынға оранғаны көрінеді. Сондай-ақ маңында тұрған жеңіл көлікке де зақым келген.

Қазіргі уақытта оқиғаның себептері мен мән-жайы анықталып жатыр.

Алдын ала деректер бойынша, жеті адам қаза тапқан. Олардың арасында 16 жастағы қыз бар. Тағы 26 адам зардап шеккен. Оның 13-і Бурабай аудандық ауруханасына жеткізілсе, алтауы тексерістен кейін амбулаториялық бақылауға жіберілген.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазнетте тас жолда болған жантүршігерлік апаттың бейнежазбасы тарады
17:04, 22 қараша 2023
Қазнетте тас жолда болған жантүршігерлік апаттың бейнежазбасы тарады
Калифорнияда отшашу сақталған қойма өртеніп, жойқын жарылыс болды
13:09, 03 шілде 2025
Калифорнияда отшашу сақталған қойма өртеніп, жойқын жарылыс болды
Ресейдегі зауытта күшті жарылыс болды
17:19, 17 қаңтар 2024
Ресейдегі зауытта күшті жарылыс болды
