Щучинскіде дәмханадағы жарылыс пен өртті тергеу үшін комиссия құрылды
Бұл туралы 2026 жылғы 27 ақпанда ведомствоның баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі, генерал-лейтенант Шыңғыс Ариновтың бұйрығымен Щучинск қаласында болған төтенше оқиғаның себептері мен мән-жайларын анықтау мақсатында ведомствоаралық комиссия құрылды. Комиссияны ТЖМ басшысы басқарады. Оның құрамына ішкі істер, денсаулық сақтау, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, энергетика, өнеркәсіп және құрылыс, әділет, сауда және интеграция министрліктерінің, сондай-ақ Ақмола облысы әкімдігінің өкілдері енгізілді", – делінген хабарламада.
Комиссияға оқиғаның себептерін жан-жақты, толық әрі объективті зерттеп, мұндай жағдайлардың қайталануына жол бермеу үшін қажетті ұйымдастырушылық және алдын алу шараларын әзірлеу тапсырылды.
Қазақстан Төтенше жағдайлар министрлігінің (ТЖМ) хабарлауынша, апаттан зардап шеккендерге және қаза тапқандардың отбасыларына барлық қажетті көмек көрсетіледі, оның ішінде медициналық және психологиялық қолдау бар. Ақмола облысының әкімдігі қаза болғандарды жерлеу шараларын ұйымдастыруға көмек көрсетуге міндеттелді.
Алынған ақпарат бойынша, Щучинск қаласындағы бес қабатты тұрғын үйге жапсарлас салынған бір қабатты дәмханада газ-ауа қоспасының жарылуы мен кейінгі өрт болған. Ақмола облысы ТЖД бөлімшелері хабарлама түскеннен кейін 5 минут ішінде оқиға орнына жеткен.
Авариялық-құтқару жұмыстары кезінде өрттен әрқайсысы 50 литр көлеміндегі 5 газ баллоны және 2 оттегі баллоны шығарылды, бұл қайталанатын жарылыстардың алдын алуға мүмкіндік берді. Өрт сөндірушілер оттағы 10 адамды құтқарды.
Оқиға салдарынан 28 адам зардап шекті, олардың 13-і ауруханаға жатқызылды, 8 адам медициналық көмек алған соң үйлеріне жіберілді. 7 адам қаза болды.
Ақмола облысы ТЖД-де апатқа қатысты ақпарат алу үшін жылу желісі жұмыс істейді: 8 (7162) 51-42-98.
"Қазақстан Төтенше жағдайлар министрлігі қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтады", – делінген ведомство хабарламасында.
Естеріңізге сала кетейік, 2026 жылғы 26 ақпанда тұрғын үйге жапсарлас салынған бір қабатты дәмханада газ-ауа қоспасының жарылуы мен кейінгі өрт болып, 7 адам қаза тауып, көптеген адамдар зардап шеккен еді. 27 ақпанда Ақмола облысында оқиғаның зардаптары туралы егжей-тегжейлі ақпарат жарияланды.